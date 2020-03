V tem času, ko so v Furlaniji Julijski krajini prepovedani vsi javni kulturni dogodki, smo nekatere književnike zaprosili, da našim bralkam in bralcem svetujejo knjigo, ploščo ali film, ki ga je vredno ponovno vzeti v roke. Niz Iz kulturne karantene začenjamo s tržaškim režiserjem in pisateljem Igorjem Pisonom.

»Velike in nenadne spremembe nas prestrašijo, ker se naš vsakdan lahko popolnoma obrne. Znajdemo se v položaju, ko običajnih opor ni več.

Toda spremembe utegnejo biti tudi pozitivne. Menim, da je prosti čas, ki smo si ga mnogi pridobili med razsajanjem virusa, neke vrste oaza miru.

Morda bodo nekateri odkrili zapeljivost dolgočasja, ki spodbuja radovednost. (...)

Dolgčas me je v soboto zvečer prisilil, da se končno premaknem.

Prisluhnil sem svojim možganom, ki so zahtevali pesem Don’t touch me Lucia Dalle, vtipkal naslov in takoj našel posnetek na Youtubu. Pomislil sem, da mi je pesem brnela v glavi, ker je v času varnostnih razdalj groteskno aktualna. Z glasbo v podlagi sem poiskal informacije o plošči. Odkril sem pravi biser: Dallova plošča Henna je bila izdana leta 1993, na njej je tudi pesem Don’t touch me.

Na ekranu sem povečal sliko platnice: obris človeškega telesa (verjetno moškega), v katerem se pretaka živordeča kri. Plošče nisem poznal, prav tako se nisem spominjal njene grafične podobe.