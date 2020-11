Haydnova himna med dunajskimi streli (video)

Med ponedeljkovim streljanjem v bližini dunajske sinagoge se je le kilometer stran v Dunajski državni operi (Wiener Staatsoper) odvijala predstava, na kateri so izvedli veristični operi Cavalleria rusticana (Kmečka čast) in Pagliacci (Glumači). To je bil zadnji glasbeni večer pred zaporo, ki bo zaradi širjenja koronavirusa trajala predvidoma do 30. novembra. Policija je iz varnostnih razlogov zadržala publiko v veliki dvorani tudi po zaključku predstave in stavbo evakuirala šele opolnoči. Dunajski filharmoniki so med čakanjem improvizirali krajši koncert in zaigrali Godalni kvartet v C-duru op. 76 št. 3, ki ga je avstrijski skladatelj Franz Joseph Haydn komponiral leta 1797. Izbira ni bila povsem naključna: drugi stavek tvorijo variacije na pesem Gott erhalte Franz den Kaiser, ki je bila nekoč priljubljena himna avstrijskega cesarstva.

(VIDEO L’APE MUSICALE/YOUTUBE)