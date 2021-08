Hinko Smrekar na ulici, v galeriji in knjigi

Prihodnje leto bo minilo 80 let od smrti risarja in slikarja Hinka Smrekarja, ki so ga italijanski okupatorji konec septembra 1942 ustrelili kot talca v Gramozni jami pri Ljubljani. Duhovitemu in pronicljivemu opazovalcu slovenske družbe, znanemu po odličnih karikaturah, je Narodna galerija posvetila obsežen projekt, ki predvideva dve razstavi in bogat spremljevalni program. Smrekar je ustvaril okoli dva tisoč del, več kot 320 del pa jih je in bo na ogled v Narodni galeriji. Prvi del je že na ogled v razstavnih prostorih na Prešernovi ulici (do 3. oktobra), drugi del pa bo od od 27. oktobra do 13. februarja 2022.

Na ogled razstave Hinko Smrekar 1883–1942 te dni vabi tudi digitalna razstava na ljubljanskih ulicah. Do 31. avgusta se enajst del Hinka Smrekarja na vsako polno minuto za deset sekund prikaže na kar 24 digitalnih panelih na ljubljanski promenadi na Slovenski cesti in Čopovi ulici. Na vsakem digitalnem ekranu je predstavljen drug motiv in mimoidoči dobijo tako vpogled v široko paleto ustvarjalnosti Hinka Smrekarja. Med predstavljenimi motivi so ilustracija za prvo slovensko izvirno slikanico, za Levstikov Martin Krpan, portret Marlene Dietrich, grozljiva fantastična upodobitev enega izmed naglavnih grehov, Zavisti, ena izmed mnogih karikatur Ivana Cankarja ter Poljub s tipično gorenjsko pokrajino v ozadju.

Odlični poznavalec slovenske satirične ilustracije Damir Globočnik pa je pravkar izdal bogato monografijo Hinko Smrekar: kratek oris življenja in dela.