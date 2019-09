Hollywoodski sen ... ali nočna mora?

Najbolj pričakovani film letošnjega leta ne bo ostal zapisan v spominu kot najlepši, pa čeprav ima Tarantinovo najnovejše delo cel kup razlogov, zaradi katerih velja v teh dneh končno vstopiti tudi v italijanske kinodvorane, kamor je njegov Bilo je nekoč v Hollywoodu dospel včeraj. Celovečerec, ki je že par tednov na sporedu tudi v slovenskih dvoranah (kjer si je zgodbo še vedno mogoče ogledati v originalni angleški verziji s slovenskimi podnapisi) je zgodba o nekdanjem zvezdniku televizijskih vesternov Ricku Daltonu in njegovem dolgoletnem kaskaderskem dvojniku, Cliffu Boothu. Piše se leto 1969, ko se protagonista v času umorov zloglasnega serijskega morilca Charlesa Mansona in vladavine terorja Helterja Skelterja odpravita na pot do Los Angelesa, da bi se uveljavila v filmski industriji ob vrhuncu hipijevskega Hollywooda. Oba se borita za uspeh v svetovni prestolnici filmske industrije, ki pa je resnici na ljubo ne prepoznata več. Veliko hollywoodsko vilo, ki tiči točno ob Rickovem domu, pa prav takrat kupita slavna Roman Polanski in njegova mlada žena Sharon Tate ...

Delo Quentina Tarantina so prvič predvajali maja letos na festivalu v Cannesu, kjer so nekateri presedeli tri ure v vrsti, da so lahko prisostvovali premieri najbolj osebnega režiserjevega filma. Zgodba je Tarantinov spev zgodovini filma in nostalgični homaž zadnjim trenutkom zlate dobe Hollywooda. Več o filmu bodo lahko izvedeli le tisti, ki se bodo v prihodnjih dneh podali na njegov ogled, ker na posebno avtorjevo prošnjo ni fer razkrivati karseda napete in tudi presenetljive vsebine, ker – kot je napisal sam Tarantino v sporočilu za novinarje – »vas prosim, da se izognete razkrivanju česarkoli, kar bi kasnejšim gledalcem zgodbo onemogočilo doživeti na enak način«.

C’era una volta a Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood)

ZDA, Velika Britanija 2019

Režija: Quentin Tarantino

Igrajo: Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Dakota Fanning, Al Pacino in Tim Roth