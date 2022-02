Hudič je imel včasih podobo Lanegana ...

Spomnim se, ko se je lani razširil glas, da je Mark Lanegan v komi. Po okužbi z novim koronavirusom je najprej oglušel, nato pa padel v komo. Nasprotoval je cepivu, po treh tednih kome pa se je le zbudil in drastično spremenil svoje mnenje. »Spadal sem med tiste idiote, ki so skeptični glede cepiv, sedaj pa vem, da bom med prvimi, ki se bodo prijavili na poživitveni odmerek, čim bo to možno,« je izjavil. Med okrevanjem je v bolnišnici začel pisati novo knjigo, ki je nato decembra izšla z naslovom Hudič v komi. V njej je Lanegan opisal svoj spopad s covidom-19. Od torka, ko naj bi praznoval 58. rojstni dan, pa Marka Lanegana ni več, tokrat zares. Ameriški kantavtor je umrl v svoji hiši na Irskem, je izjavila žena Shelley Brien. Vzrok smrti ni znan.

Mark Lanegan je bil pravi rokerski »preživelec«. Odraščal je v problematični družini in se že kot najstnik približal mamilom. Zato je pogosto presedal noči v zaporu, Seattle v prvi polovici osemdesetih ni bilo ravno privlačno mesto. Nekoč je izjavil, da mu je heroin preprečil, da bi umrl zaradi alkohola. A k sreči je pripomogla tudi glasba, potem ko je leta 1984 ustanovil skupino Screeming Trees. Z bendi, kot so Nirvana, Alice In Chains, Pearl Jam in Soundgarden, je bistveno pripomogel k uspehu grunge gibanja na prehodu iz 80. v 90. leta. Od Seattla in njegovega glasbenega gibanja pa se je nekega dne oddaljil, da bi se rešil svojih demonov ... ni mu uspelo, a z njimi se je navadil (pre)živeti.

Lanegan je bil že dvajset let trezen. Z liderjem benda Pearl Jam Eddiejem Vedderjem je bil eden izmed redkih živečih glasbenikov s seattelske scene, ki je še vedno uspešno ustvarjal glasbo. Njegove duševne pošasti so sicer bile prisotne v vsakem njegovem delu, tudi v zadnjem albumu iz leta 2020 Straight Songs Of Sorrow.

Lanegan, ki so ga nekateri primerjali starejšim interpretom, kot so Tom Waits, Nick Cave in pokojni Leonard Cohen, je imel izredno globok, hrapav in temačen glas. Spomnim se njegovega nastopa v kraju Sesto al Reghena pred nekaj leti. Neke vrste magična, ezoterična izkušnja. Hudič je bil takrat za trenutek zapustil pekel in se pojavil na odru s podobo Lanegana. Nastopal je mirno in samozavestno.

Lanegan je v skoraj štiridesetletni karieri izdal ogromno plošč, sodeloval je pri številnih glasbenih projektih, pri vseh pa je pustil odločilen pečat. Na začetku tisočletja je bil tudi član zloglasnega benda Queens Of The Stone Age, z njim je leta 2002 izdal album Songs For The Deaf, eno izmed boljših rok plošč vseh časov. Danes jo bomo zavrteli zate, Mark!

Mark Lanegan (1964–2022)

Alternativni rok