Leto 2020 je bilo tudi leto Giannija Rodarija, enega najbolj znanih italijanskih ustvarjalcev otroške literature. In kot mnoge okrogle obletnice (pomislimo na primer na 250-letnico rojstva skladatelja Ludwiga vas Beethovna), se je tudi Rodarijeva morala prilagoditi in podrediti koronavirusu. Praznovanje se je tako zavleklo tudi v leto 2021 in v petek, 5. marca, bodo v Miljah odprli veliko razstavo, posvečeno Rodarijevi ustvarjalnosti. V tamkajšnjem muzeju moderne umetnosti Ugo Carà (Ul. Roma 9) bo na ogled do 7. maja.

Miljski muzej posveča posebno pozornost ilustraciji in otroški literaturi, ki tako malim kot velikim bralcem pričara magični svet pravljic; tokratna razstava Illustra Rodari (Ilustriraj Rodarija) bo peta po vrsti v nizu Bilo je nekoč v Miljah .... Zamislila in postavila sta jo Paola Bristot, umetniška vodja Malega festivala animacije, ter kustos miljskega muzeja Massimo Premuda. K sodelovanju sta povabila trinajst ilustratork in ilustratorjev iz Furlanije - Julijske krajine, med katerimi so nekateri »zgodovinski« opremljevalci Rodarijevih zgodb, pa tudi predstavniki mlajše generacije ilustratorjev. V miljskem muzeju bodo dela, ki so jih navdihnile najlepše Rodarijeve zgodbe, razstavljali Francesco Tullio Altan, Raffaella Bolaffio, Nicoletta Costa, Manuele Fior, Adriano Gon, Lorenzo Mattotti, Sara Not, Martina Paderni, Sara Paschini, Paola Rodari, Jan Sedmak, Febe Sillani in Pia Valentinis. Ob njihovih ilustracijah bodo na ogled tudi dogodivščine malega Rodarijevega junaka Cipollina, ki so v stripu izhajale v otroški reviji Pioniere.