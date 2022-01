Že od otroštva je najraje risala in slikala in tako je ostalo vse do danes. V svojem ustvarjanju je Ana Maraž razvila prepoznavni slog, ki geografsko sega daleč proti severu, vsebinsko pa široko v zunanji in notranji intimni svet. V polju ilustracije in risbe to pomeni smer, ki je popolnoma izčiščena, ki se izogne vsemu okoliškemu, odvečnemu, prikupnemu, presladkemu in ki se, tako v svoji obliki kot vsebini, osredotoča na bistvo. Za svoja dela, ki so bila objavljena v publikacijah v Sloveniji in tujini – Avstraliji, ZDA in na Japonskem –, je ilustratorka mlajše generacije dobila že več pomembnih priznanj, spoznali smo jo lahko tudi na več razstavah, v zadnjih letih pa njeno ustvarjanje občudujemo še v reviji Cicido in knjižnih izdajah. Za ilustracije v knjigi Božaj veter tržaškega avtorja Miroslava Košute, ki je izšla lani, je prejela nagrado v kategoriji Najboljša knjižna ilustracija na 3. Ilustrofestu v Beogradu, na 14. bienalu slovenske ilustracije pa si je za ilustracije v knjigi Mateta Dolenca Kako dolg je čas prislužila še posebno pohvalo Silvana Omerzuja.

Ko sva se pred tremi leti nazadnje pogovarjali, knjig še niste ilustrirali, na lanskem bienalu slovenske ilustracije pa ste si že prislužili posebno pohvalo Silvana Omerzuja za ilustracije v knjigi Kako dolg je čas (2019). Očitno prehod med knjižne ilustratorje za vas ni bil pretežak. Pa vendar – je ilustrirati knjigo vseeno drugače kot narisati le eno ali niz ilustracij?

Da, seveda, ilustriranje knjige ima čisto svoje specifike, že sam obseg dela, na primer, večji in zahtevnejši in te žene, da se potopiš v njen svet. Ilustracije za knjigo sem ustvarjala približno šest mesecev in že od izdaje knjiga živi prav zanimivo življenje. Zelo sem vesela, kako je bila sprejeta, saj je bila razprodana v manj kot enem letu. Nato je bila izbrana še za projekt Javne agencije za knjigo Rastem s knjigo in je izšla še v drugi, dopolnjeni izdaji, ki so jo v Sloveniji prejeli vsi sedmošolci. Ilustracije so bile sprejete in razstavljene na bienalih in razstavah v Srbiji, na Kitajskem, na Slovaškem in so bile na ogled na 14. slovenskem bienalu ilustracije v Cankarjevem domu. Posebna pohvala Silvana Omerzuja pa mi neizmerno veliko pomeni, saj njegovo delo občudujem že od otroških dni in je to zame res posebno priznanje.

Mate Dolenc, ki je knjigo Kako dolg je čas napisal, je v enem od intervjujev dejal, da otrokom ne želi razlagati stvari na konvencionalno didaktičen način, da jih ne uči zglednosti, da noče biti moralist – ravno nasprotno. Uči jih, kako biti človeški z napakami vred in da ni nič narobe s ponavljanjem napak, ker so lahko tudi prijetne. Mislim, da ste imeli pri ilustriranju kar precej izzivov – ali se morda motim?

Ker je knjiga namenjena mladostnikom in odraslim, zgodbe niso potrebovale zelo eksplicitnih ilustracij in sem si lahko privoščila veliko več abstrakcije in minimalizma. Izzivov je bilo seveda veliko, a sem imela veliko srečo ter vse zaupanje in precej proste roke s strani založbe Beletrina in avtorja samega, za kar sem jima še zdaj neizmerno hvaležna.