Impresionisti v Mestnem muzeju Revoltella

V mestnem muzeju Revoltella se odpira zastor nad francoskimi impresionisti. Na razstavi Monet e gli impressionisti in Normandia, ki jo med 4. februarjem in 5. junijem prireja tržaška občina, bodo na ogled dela Claudeja Moneta, Pierre-Augusta Renoira, Eugena Delacroixa, Gustava Coubreta in drugih predstavnikov umetniške smeri, ki je preplavila Evropo od druge polovice 19. stoletja dalje.

Pokrajine severnih francoskih obal, voda in zelene doline v Normandiji bodo spremljale obiskovalce skozi zbirko Peindre en Normandie – med najbolj znanimi in popolnimi obstoječimi impresionističnimi zbirkami – in izposojenimi deli iz pariškega muzeja Marmottan Monet, dunajskega Belvedereja, muzeja Eugéne-Boudin v Honfleureju in iz privatnih zbirk. Na ogled bodo znana dela, med katerimi Falesie a Dieppe iz leta 1834 Eugena Delacorixa, Coubertenova Plaža v Trouvilleju iz leta 1865, Mnejeva Camille na plaži iz leta 1870 in Sončni zahod Pierre-Augusta Renoira.