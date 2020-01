Intimna drama o posledicah vojne

Tesne lesene izbe v Leningradu takoj po koncu dolgega obleganja leta 1945 so v Balagovem filmu tako realistično prikazane, da se nam zdi, da smo dejansko v njih. Škripajoči pod, mraz na ulicah, ki jih obdajajo ruševine, in rezko volno tople majice z visokim ovratnikom je osemindvajsetletni ruski režiser Kantemir Balagov tako čudovito posnel, da nas koža že srbi, saj je tista volna res moteča ...

Kantemir Balagov, trenutno med najbolj perspektivnimi režiserji ruskega filma, se ponaša tudi s tem, da je učenec legendarnega Aleksandra Sokurova. Film, ki sicer ni v sporedu Tržaškega filmskega festivala, a bi vsebinsko prav gotovo sodil zraven, je zmagal tako rekoč povsod, kjer so ga zavrteli: maja na festivalu v Cannesu, novembra v Turinu, jeseni tudi na ljubljanskem Liffu, da ne omenjamo številnih osvojenih Nik, nagrad, ki jih v Rusiji posvečajo najboljšim domačim filmom

Dilda (Prekla) je ženski vojni film, pa čeprav v njem ni bitk in ofenziv; so pa posledice. Posledice vsega, kar se je dogajalo med enim najhujših obleganj v svetovni zgodovini. Intimna drama pripoveduje o tesnem prijateljstvu med mladima ženskama, ki se skupaj spopadata s tem, kar je ostalo po koncu vojne vihre.

Mesto je seveda porušeno, sredi nastalega razdejanja pa se ljudje še vedno borijo za preživetje. Mladi medicinski sestri, nerodna Ija in prikupna Maša, ki ju poveže tragični dogodek, v tej zmedi skupaj iščeta smisel in upanje ter skušata zaživeti na novo. To seveda ni lahko, predvsem takrat, ko eni od dveh, a v resnici obema, umre otrok.

La ragazza d’autunno (Dilda)

Rusija 2019

Režija: Kantemir Balagov

Igrajo: Viktoria Mirošnicenko, Vasilisa Pereljgina in Andrej Bikov