Iron Maiden še ni za v pokoj

Angleži Iron Maiden so danes žive legende svetovne heavy metal scene. Bend, doma iz Londona, že več kot štirideset let polni stadione s svojim značilnim heavy metal soundom in dolgimi, nepozabnimi koncerti. Skupina nam letos ponuja svojo sedemnajsto studijsko ploščo z naslovom Senjutsu.

Zasedba Iron Maiden je nastala v Londonu v drugi polovici sedemdesetih let. To je bilo obdobje, v katerem so nekateri angleški rokerski bendi bili že prave glasbene ikone (beri Led Zeppelin, Deep Purple in Black Sabbath), ob tem pa je takrat v angleški prestolnici počla pank revolucija. Nekje vmes se je znašla skupina bendov, ki je rada imela rok glasbo, ampak je vseeno stremela po nečem novem, hitrejšem: Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Judas Priest, Diamond Head, deljno Motörhead in seveda Iron Maiden. Tako je proti koncu sedemdesetih nastal nov val britanskega heavy metala, tako imenovana New Wave Of British Heavy Metal. Glasba je bila manj bluz rokerska, veliko več je bilo kitar in hitrih melodij.

Zasedbo Iron Maiden je ustanovil basist Steve Harris. V prvih letih je zamenjal več glasbenikov, kmalu pa je postava postala stalna in sicer poleg Harrisa še kitarista Dave Murray in Dennis Stratton, bobnar Clive Burr ter pevec Paul DìAnno. Leta 1980 je izšla plošča Iron Maiden, ki je dejansko odprla vrata na stežaj novemu valu metal glasbe.

Že leto kasneje je DìAnna zamenjal pevec Bruce Dickinson, ravno tako je bobnarjevo mesto prevzel Nicko McBrain, kitarista Strattona pa je zamenjal Adrian Smith. S to postavo (leta 1990 se je pridružil še tretji kitarist Janick Gers) nastopa bend še danes. Po šestih letih od zadnjega The Book Of Souls, pa nam danes ponuja nov plošček Senjutsu. Nov album sledi glasbenemu kalupu prejšnjega in sicer komadi so tudi tokrat zelo dolgi, nekateri morda predolgi. Tako kot prejšnja pa je tudi Senjutsu dvojna plošča, ima deset pesmi, traja pa čez osemdeset minut. Senjutsu (iz japonščine taktika, strategija) so Dickinson in njegovi tudi tokrat posneli v glasbenem studiu blizu Pariza. Za produkcijo pa je poskrbel stari znanec Kevin Shirley, s katerim skupina sodeluje že dvajset let. Na platnici imamo seveda Eddie-ja, bendovo maskoto, ki je tokrat oblečen v samuraja. Senjutsu je v glavnem dobra plošča, Železna devica vas niti tokrat ne bo razočarala. Glasbene sheme se sicer večkrat ponavljajo, a kaj ko imamo pred sabo 60/70-letnike, ki že štirideset let igrajo heavy metal glasbo, več od njih res ne moremo zahtevati. In še enkrat, Up The Irons!

Senjutsu

Iron Maiden

New Wave Of British Heavy Metal

Parlophone, 2021