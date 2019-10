Ironičen in dobrohoten pogled Martina Parra

Martin Parr o sebi pravi, da je fotograf dokumentarist: s svojim fotoaparatom in izrazitim smislom za humor ter satiro že desetletja dokumentira dogajanje na vseh celinah. Med njegovimi večdesetletnimi projekti je tudi Life’s a beach, v sklopu katerega je ovekovečil plaže in kopalce na različnih koncih sveta – od Pirana do Copacabane.

Parr je v nedeljo s svojimi fotografijami in anekdotami napolnil tržaški Muzej Revoltella. Njegovemu predavanju v sklopu festivala Trieste Photo Days so ljudje sledili sede in stoje, tako v dvorani kot na stopnicah in celo izza njegovega hrbta ... marsikateri zamudnik pa je odšel domov. Razstava Life’s a beach bo na ogled do 6. januarja 2020. Da gre za neobičajno razstavo opozarjajo napisi »photography welcome« – fotografiranje je tu dobrodošlo, Parr si očitno želi, da bi obiskovalci domov odnesli delček njegovega ustvarjalnega sveta: turista v kratkih hlačah, sandalih in debelih belih nogavicah; mladoporočenca, ki se fotografirata med kopalci na piranskem nabrežju; laboda na obali Gardskega jezera; nepregledno množico kopalcev na umetni (pokriti) plaži v japonskem Ocean Dome; moške kopalke v barvah ameriške zastave ... V vseh se zrcali dobrohoten, ironičen, nikoli vulgaren pogled Martina Parra.