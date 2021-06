Irski pank rok iz Bostona

Sredi devetnajstega stoletja je med tako imenovano irsko krompirjevo lakoto veliko Ircev zapustilo otok in se odpravilo s trebuhom za kruhom čez lužo. Tako so na vzhodni obali ZDA zrasle številne skupnosti irskih priseljencev. Med največje spada gotovo tista v Bostonu. In ravno iz njegovega predmestja Quincy so doma člani benda Dropkick Murphys. Danes predstavljamo njihovo uspešno glasbeno kariero in najnovejši album Turn Up That Dial.

Skupina Dropkick Murphys je glavna predstavnica keltskega pank rok gibanja. Gre za posebno glasbeno zvrst, ki spaja pank rok ritme s tradicionalno, irsko folk glasbo. Pionirka te glasbe je sicer zasedba The Pogues, ki je s keltskim pank rokom začela že v osemdesetih. Pomembna pa sta tudi benda The Tossers in Flogging Molly.

Murphyse je leta 1996 s skupino prijateljev ustanovil pevec in basist Ken Casey. Fantje so vadili kar v kleti nekega brivca, kmalu pa začeli z intenzivnim koncertiranjem v Bostonu in drugih sosednjih velemestih. Leta 1998 so izdali svoj prvenec Do or Die, istega leta pa sta se jima pridružila pevec Al Barr in bobnar Matt Kelly. Skupino sestavljajo danes še kitarist James Lynch ter vsestranska glasbenika Tim Brennano in Jeff DaRosa – oba igrata tudi bendžo, raznorazne harmonike, mandoline in predvsem gajde. Končni rezultat je seveda svojevrsten in poskočen. Še posebno razburljivi so njihovi nastopi v živo, na katerih si je treba pazljivo zavezati čevlje, saj sta prerivanje in skakanje na dnevnem redu. Tudi besedila, ki jih v glavnem piše basist Casey, so za Murphyse pomembna. Večkrat so v ospredju socialne problematike in težave delavskega razreda pa tudi razposajeni žuri in ljubezen do irske dežele.

Dropkick Murphys proslavljajo letos 25-letnico delovanja z novim, desetim studijskim albumom Turn Up That Dial. »Glavna tema novega ploščka so glasba in vsi bendi, ki so pripomogli k temu, da smo danes Dropkick Murphys to, kar smo,« je v intervjuju pojasnil Casey. Zato je na primer v komadu Mick Jones Nicked My Pudding glavni junak kitarist benda The Clash, pesem Smash Shit Up pa spominja na skladbo Black Night znamenitih Deep Purple. Nov plošček Turn Up That Dial je v glavnem odličen odgovor tistim, ki so trdili, da je kariere irsko-ameriškega benda konec. Kje pa, Dropkick Murphys so danes posebno v formi in poslušalca še vedno spravijo v dobro voljo!

Turn Up That Dial

Dropkick Murphys

Keltski pank rok

Born and Bred Records, 2021