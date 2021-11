Iščejo dela Elde Piščanec

Elda Piščanec se je rodila 2. novembra 1897 v Trstu, natančneje v Rojanu oziroma pri Piščancih. Njen oče Just je bil carinski uradnik, mama je bila Ana Bole. V Trstu je Elda preživela prva leta svojega življenja in obiskovala le prve tri razrede osnovne šole, saj se je družina, v kateri sta bila še sestra Ljudmila in brat Just, leta 1908 preselila v Ljubljano. Kot piše Lelja Rehar Sancin, v Trstu njen oče ni mogel napredovati, saj je bil družbeno in politično preveč izpostavljen v slovenskih krogih. Pisal je politične članke, ustanovil društvo Zarja, Rojansko posojilnico, Konsumno društvo ...

Najbrž ni zanemarljivo, da lahko o njej beremo v treh knjigah, ki so nastale z namenom, da odtrgajo pozabi ženske in njihovo vlogo v slovenski zgodovini: v monumentalni zbirki Pozabljena polovica (2007), v Nojevem peresu (2012) Lelje Rehar Sancin in v lani izdani zbirki Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta. Zgodba slikarke Elde Piščanec, rojene v Trstu leta 1897, je bila namreč dolgo spregledana. Zato je vest, da v Narodni galeriji za prihodnje poletje pripravljajo obsežno razstavo njenih del prijetno presenečenje, zlasti pa priložnost, da osvežimo spomin na eno izmed mnogih »pozabljenih« slovenskih ustvarjalk.

Elda je v Ljubljani obiskovala dekliški licej in se glasbeno izobraževala v igranju klavirja in orgel. Kaj kmalu pa se je posvetila slikarstvu, ki se ga je najprej učila na zasebni slikarski šoli Riharda Jakopiča, pozneje še pri Petru Žmitku in Ivanu Tabakoviću v Zagrebu: poskušala se je namreč vpisati na tamkajšnjo akademijo, a sprejemnih izpitov ni opravila. Podala se je v Firence in se leta 1924 vpisala na Kraljevo umetnostno akademijo. V tem zanjo intenzivnem obdobju je naslikala številne ženske akte, kar je bilo med slikarkami takrat relativno redko: za svojo grafiko Speče device je bila tudi nagrajena. Kasneje se je izpopolnjevala v Parizu in se skoraj v celoti posvetila cerkvenemu slikarstvu. Po nekaj letih je morala zaradi finančnih težav študij v tujini prekiniti, v Sloveniji se je preživljala s poučevanjem risanja in restavratorstvom.

Prvič je razstavljala na skupinski razstavi leta 1929 na Ljubljanskem velesejmu. Sprva jo je privlačila grafika, od 30. let minulega stoletja pa je slikala predvsem cerkvena dela, portrete, tihožitja in krajine. Ukvarjala se je tudi z ilustracijo in s keramiko.

Leta 1945 je sodelovala na veliki Razstavi slovenskih primorskih umetnikov v Trstu in Gorici: Lelja Rehar Sancin je do tega leta naštela kar 35 njenih razstav doma in v tujini, v povojnem obdobju pa je Elda Piščanec razstavljala zelo redko. Slovenska javnost jo je začela spoznavati šele po njeni smrti (1967), prvo veliko retrospektivno razstavo pa je dočakala leta 2002 v Velenju.