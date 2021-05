Danes se bomo odpravili na britanski otok, kjer je doma rok skupina Royal Blood. Bend so pred desetletjem imeli za tako imenovano angleško »next big thing«, in res, skupina je danes med boljšimi in najbolj popularnimi zasedbami na evropski sceni.

Royal Blood sta pred desetimi leti ustanovila pevec in basist Mike Kerr ter bobnar Ben Thatcher. Komaj petindvajsetletna glasbenika, doma iz Brightona, sta se odločila za poseben glasbeni recept, ki ga sestavljajo le bas in bobni. Podobno je že storila glasbena dvojica Death From Above 1979, njen sound pa je bolj podoben neke vrste dance panku.

Kerr in Thatcher sta na začetku spajala tako bluz in hard rok elemente kot tudi metal, pank, garage in psihedelični rok, končni rezultat pa je bil res imeniten. Tudi Kerrov vokal, nekje med Jackom Whiteom (The White Stripes) in Matthewjem Bellamyjem (Muse), zgleda kot nalašč za to nenavadno glasbeno mešanico.

Skupina Royal Blood je takoj zaslovela na angleškem otoku in v nekaj mesecih postala nova glasbena senzacija. Bend ima danes stalno mesto na veliki večini najpomembnejših glasbenih festivalov (beri Download, Glastonbury, Reading). Po istoimenskem prvencu je leta 2017 izdala ploščo How Did We Get So Dark?, danes pa je na vrsti nov album Thyphoons. Svojemu izvirnemu glasbenemu receptu sta fanta dodala še sintetizatorje zvoka in vrsto elektronskih efektov, tako da se njun sound približuje tistemu francoske dvojice Daft Punk, tu pa tam pa tudi Američanom Queens Of The Stone Age. Nov plošček je torej bolj poskočen, tematike komadov so samoizpovedne, kot je v nekem intervjuju dejal pevec Kerr: »Pred več kot dvema letoma sem se odločil, da “popravim” svoje življenje in se končno rešim mamil. Moje življenje je bilo takrat neobvladljivo. Nova plošča je rezultat te moje nove življenjske poti. Prišel sem iz teme, do svetlobe in ravno o tem pripoveduje nov album. Ne glede na to, kako huda je nevihta, vse ima svoj konec.« Nova plošča Typhoons traja skoraj štirideset minut. Treba pa je priznati, da so si pesmi večkrat podobne. Izjema je zaključna, nežna All We Have Is Now, v kateri lahko prisluhnemo le mirnemu Kerrovemu vokalu in klavirju. Na splošno prijetna plošča.

Typhoons

Royal Blood

Garage dance, disco rok

Warner Bros. Records, 2021