Izrazito kitarski in »old school« rok

Ameriške grunge rock legende The Smashing Pumpkins se že po enem letu vračajo na glasbeno sceno z novim ploščkom. Med letoma 2022 in 2023 so Billy Corgan in njegovi v samih šestih mesecih izdali kar tri albume (!), in sicer trilogijo Atum: A Rock Opera In Three Acts. Ta naj bi zaključila glasbeno popotovanje, ki se je začelo s starejšima ploščkoma Mellon Collie and the Infinite Sadness iz leta 1995 in Machina/The Machines of God iz leta 2000. S tema dvema ploščama pa trilogija ni imela absolutno nič skupnega. Poslušanje novih komadov je bilo skoraj naporno in prepričan sem, da trilogije nihče ne bo pogrešal ... Danes pa že nov album z naslovom Aghori Mhori Mei.

The Smashing Pumpkins veljajo za enega izmed pomembnejših bendov 90. let. Skupina je med letoma 1991 in 2000 izdala šest plošč, nato pa zaradi notranjih nesoglasij zaključila z delovanjem.

V desetih letih so Corgan in ostali ustvarili poseben tip alternativnega roka, ki se je večkrat približeval grunge glasbi, predvsem s prvimi ploščami Gish in Siamese Dream. Leta 2000 so izdali še ploščo Machina/The Machines of God, nato pa bend razpustili.

Posamezni člani so se začeli ukvarjati z drugimi glasbenimi projekti, Corgan pa je že pet let kasneje znova postavil zasedbo na noge. V vseh teh letih je večkrat zamenjal člane benda, poleg tega pa izdal tudi nekaj nezadovoljivih plošč.

Leta 2016 je končno prepričal preostale člane skupine, da ponovno stopijo z njim na oder, ob tem pa še v glasbeni studio. Po več kot petnajstih letih je tako zagledal luč sveta nov plošček s Corganom, kitaristom Jamesom Iho, drugim kitaristom Jeffom Schroederjem in bobnarjem Jimmyjem Chamberlinom (manjkala je le basistka D’arcy Wretzky). Shiny And Oh So Bright - Vol. 1 - LP - No Past, No Future, No Sun je imela le osem komadov, bila pa je podpovprečna pop plošča.

Še slabša je bila naslednja plošča Cyr, ki je izšla leta 2020. Nato pa trilogija Atum: A Rock Opera In Three Acts, v kateri so bili v ospredju sintetizatorji zvoka, osemdeseta leta in new wave - pop glasba. Rokerska preteklost ameriškega benda je tako postala le bled spomin. A kot se rado sliši, upanje zadnje umre.

Prejšnji teden je na tržišče prišel novi plošček Aghori Mhori Mei. O njem je Corgan povedal, da gre za izrazito kitarski, »old school« rok album, ki bo končno osrečil tudi starejše oboževalce. In res, Aghori Mhori Mei je poln poštenih kitarskih rifov, kakršnih ne slišimo že dolgo. Vsaj ne s strani Corgana in tovarišev. Prvi komad Edin je prava poslastica s skoraj heavy metal kitarami. Podoben je tudi naslednji Pentagrams, med boljše skladbe spada agresivna War Dreams Of Itself, Sicarus pa rahlo spominja na progressive metalce Tool. Hvala, Billy!

Aghori Mhori Mei

The Smashing Pumpkins

Alternativni rok, metal

Martha’s Music, 2024