Jamesu Bondu »priskočil na pomoč« Hans Zimmer

Manj kot tri mesece pred premiero so za glasbo k novemu filmu o Jamesu Bondu Ni časa za smrt angažirali slavnega skladatelja Hansa Zimmerja, znanega po glasbi za filma Izvor in Gladiator.

Nadomestil bo Dana Romerja, ki je zaradi ustvarjalnih razhajanj odpovedal sodelovanje. Premiera novega Bonda bo 2. aprila v Veliki Britaniji in 10. aprila v ZDA.

Zimmer je eden najbolj odmevnih hollywoodskih skladateljev, cenjen po partiturah za filme, kot so Gladiator, Da Vincijeva šifra in franšiza Pirati s Karibov. Leta 1994 je dobil oskarja za temo k filmu Levji kralj, čeprav je verjetno najbolj znan po sodelovanju z režiserjem Christoperjem Nolanom pri filmih Izvor, Medzvezdje, Vitez teme in drugih. Režiser Quentin Tarantino je minuli teden dejal, da je »desetletje mogoče določiti« po Zimmerjevi partituri za Nolanov film Dunkirk.

V novem Bondovem filmu so nastopili Daniel Craig, Ana de Armas, Lea Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Christoph Waltz in drugi.

Ena številnih uspešnic Hansa Zimmerja: