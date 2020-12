Jan Mozetič prejemnik nagrade Iris za film Miren dan

Režiser Jan Mozetič je za film Miren dan, ki je nastal v produkciji Kinoateljeja, prejel nagrado Iris za najboljšo fotografijo v dokumentarnem filmu. Nagrado podeljuje Združenje filmskih snemalcev Slovenije za najboljše stvaritve na področju filmske fotografije.

Miren dan je Mozetičev prvi celovečerec in obenem tudi prva tovrstna produkcija goriškega Kinoateljeja. V filmu se prepletajo zgodbe življenja in ljudi v obmejnem prostoru ter nevidna meja med dimenzijo realnosti in onirično dimenzijo človeškega imaginarja.