Jančarju avstrijska državna nagrada

Avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost bo letos za svoj opus prejel pisatelj Drago Jančar. Ena od velikih odlik Jančarjeve literature je v tem, da ob posamezniku odločno prikaže izkrivljenja naše zgodovine, so zapisali v utemeljitvi.

Nazadnje je pri Jančarju bil zelo uspešen njegov roman In ljubezen tudi, ki je izšel v izvirniku leta 2017, v nemškem prevodu pa leta 2019. V nemškem govornem prostoru sta bila med drugim zelo odmevna romana Galjot in To noč sem jo videl.

Avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo letno podeljujejo za celoten literarni opus evropske avtorice ali evropskega avtorja, ki je v mednarodnem prostoru še posebej opažen. Delo mora biti prevedeno tudi v nemški jezik. K dosedanjim nagrajencem sodijo poznejši dobitnik Nobelove nagrade za literaturo Patrick Modiano (2012), Mircea Cartarescu (2015), Karl Ove Knausgard (2017), Zadie Smith (2018) in nazadnje Michel Houllebecq.