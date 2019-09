Janis Varufakis: Je tu kakšen odrasel?

Izpolnjeni so vsi pogoji za neužitno knjigo. 650 strani, avtor je ekonomist, teme so politika, gospodarstvo in Evropska unija. A Janis Varufakis zna pisati privlačno in kompleksne teme odstira tudi neizvedencem. Zato je njegova insajderska pripoved o šestih mesecev, ki jih je preživel kot finančni minister bankrotirane Grčije, razburljivo branje. Ni ravno kriminalka, a vseeno nastopajo morilci in žrtve. Te zadnje so zdrava pamet, grško ljudsko in skupno dobro, morilci so v glavnem v Bruslju. Atene pa so polne izdajalcev in tragičnih junakov, ki prestopijo na nasprotni breg. Med njimi tudi nekaj Varufakisovih prijateljev in takratni predsednik vlade Aleksis Cipras.

V izhodišču napete pripovedi je Varufakisov predlog, da bi Grčija odplačala svoje dolgove na vzdržen način, recimo s podaljšanjem zapadlosti grških obveznic. Grčija bi s tem zadihala in lahko začela razvijati lastno gospodarstvo ob sočasnem boju zoper davčne utaje. Dolžniku – grški državi – bi v bistvu dovolili, da okreva in postane plačilno sposobna. Načrtu so v zasebnih pogovorih izrekali podporo mnogi evropski komisarji, ministri in celo prva dama Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde. A v odločilnih trenutkih, ko je bilo treba dogovore zapečatiti z glasovanjem ali stiskom roke, je vselej prevladala usmeritev, da mora Grčija takoj odplačati dolgove. Tudi če ni imela denarja. Zato se je zadolževanje stopnjevalo, grškemu ljudstvu pa so vsilili bedo.

Skratka, knjiga, ki jo je režiser Costa-Gavras že preslikal v film, pomaga razumeti, kako (ne) delujejo EU in demokratični procesi ter kako premalo vemo, kaj je v izhodišču mnogih političnih odločitev.

Nekaj je tudi osebne zgodbe. Varufakis, čigar starši so bili v nemilosti tako desnih kot levih režimov, je kot univerzitetni profesor lagodno živel v Teksasu, ko je v začetku leta 2015 prevzel vodenje finančnega ministrstva. Prepričali so ga v levi koaliciji Siriza, čeprav se Varufakis z njenimi voditelji ni povsem strinjal. Po šestih mesecih je izgubil domala vse domače zaveznike. Ostali so mu le somišljeniki na tujem (med njimi presenetljivo tudi liberalec Emmanuel Macron) in življenjska sopotnica Danai.