Janko in Metka popoldne po spletu

Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica predstavlja novo premiero, otroško predstavo Janko in Metka. Izjemoma bo potekala danes ob 18. uri po spletu. Režiral jo je Andrej Jus. Posebnost predstave, ki je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole, je ta, da v njej liki ne govorijo. Več prostora je za igralčevo telo, gib, glasbo in vizualno podobo, so sporočili iz SNG Nova Gorica.

Predstavo Janko in Metka so ustvarili igralci Žiga Udir, Anuša Kodelja, Dušan Teropšič, Maja Poljanec Nemec in Dušanka Ristić. Poleg režiserja Andreja Jusa so pri nastajanju predstave sodelovali tudi koreograf Branko Potočan, scenografinja Urša Vidic, kostumograf Andrej Vrhovnik, avtorica glasbe Polona Janežič in avtor videa Andrej Kamnik.