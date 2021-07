Jim Morrison tudi po 50 letih legenda

Prehod iz šestdesetih v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja je bil izredno plodno obdobje na področju glasbe, zlasti rokenrola. V zgodovino pa se je vpisalo tudi zaradi tragičnih smrti nekaterih glasbenikov in pevk, umrlih v 27. letu starosti. Najprej je leta 1969 umrl Brian Jones skupine Rolling Stones, leto kasneje slavni Jimi Hendrix in nepozabna Janis Joplin, leta 1971 pa Jim Morrison, karizmatični pevec ameriškega benda The Doors. Njemu bomo posvetili današnjo rubriko, saj je 3. julija minilo natanko 50 let od njegove smrti.

James Douglas Morrison se je rodil leta 1943 na Floridi. Oče je služil v ameriški mornarici, zato je Jim preživel otroštvo v različnih ameriških mestih. Pri dvajsetih letih se je v Los Angelesu vpisal na univerzo, študiral je kinematografijo, veliko se je ukvarjal tudi s poezijo. Na predavanjih je spoznal pianista Raya Manzareka, skupaj pa sta se odločila, da bosta ustanovila bend The Doors; ime si je Morrison sposodil iz neke pesmi Williama Blaka. Skupino sta sestavljala še bobnar John Densmore in kitarist Robby Krieger. Fantje so leta 1965 začeli z vnetim koncertiranjem, njihovega potenciala pa se je najprej zavedla založba Elektra Records. Z njo so Morrison in ostali podpisali pogodbo in v enem tednu posneli ploščo, ki je nato izšla januarja leta 1967. Prvenec The Doors velja še danes za enega najboljših albumov skupine sploh, tako v ustvarjalnem kot tudi komercialnem smislu, saj je po njem segla prava množica poslušalcev.

Morrison je v bendu igral vlogo prve dame. Bil je zelo šarmanten fant, lepe postave in z dolgimi kodrastimi lasmi. Pisal je zelo poetična besedila, ki so se odlično ujemala s psihedeličnim slogom benda. Znan je bil tudi po svojevrstnih nastopih na odru, med katerimi je tu pa tam prekoračil mejo dostojnega vedenja v javnosti ... Nasploh je bil Morrison oseba brez meja, ki ni poznala ne fizičnih ne duševnih omejitev. Brezmejen pa je bil tudi uspeh Doorsev, ki so od leta 1967 do leta 1971 izdali kar šest plošč, dokler se ni Morrison s partnerko Pamelo Courson preselil v Pariz.

Morrison se je bil v zadnjih mesecih pred smrtjo oddaljil od svojih glasbenih tovarišev in se raje posvečal poeziji, alkoholu in mamilom ... Umrl je v kopalni kadi v svojem pariškem stanovanju. Njegova smrt, 3. julija 1971, ni bila nikoli popolnoma pojasnjena, saj uradna avtopsija ni bila opravljena. Skrivnostne okoliščine pa so Morrisona obdale z legendo.

Jim Morrison (1943–1971)

The Doors

Psihedelični rok