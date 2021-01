Joan Baez praznuje 80 let (video)

Svetovno znana ameriška kantavtorica Joan Baez, ikona različnih generacij ter politična aktivistka, danes praznuje 80. rojstni dan. Velja za preroditeljico folk glasbe, pri čemer se je pogosto zavzemala tudi za družbena in politična vprašanja.

Ob današnji 80-letnici v Kaliforniji, v galeriji Seager Gray, predstavlja svojo drugo samostojno umetniško razstavo Mischief Makers 2 o portretih ljudi, ki spreminjajo svet.

V svoji karieri je Joan Baez izdala več deset albumov ter prejela številna priznanja, med drugim leta 2007 grammyja za življenjsko delo. Leta 2017 je bila sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla. Čeprav je tudi tekstopiska, je znana zlasti po občuteni interpretaciji skladb drugih avtorjev, svetovno znanih skupin in posameznikov. Leta 2017 je bila sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla. Nepozabna je ostala turneja, ki jo je leta 1963 opravila z Bobom Dylanom, prav tako bo v skupnem spominu ostal tudi njen nastop na festivalu Woodstock leta 1969.

Pri nas je zadnjič nastopila avgusta 2018 na Folkestu v Vidmu.

Joan Baez Blowin’ In The Wind (2020), pesem se začenja po enominutnem uvodu o letošnji pandemiji