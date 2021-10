Jutranji šov

Alex Levy (Jennifer Aniston) in Mitch Kessler (Steve Carell) sta uspešna voditelja jutranjega informativnega programa velike ameriške zasebne televizijske mreže. Sta cenjena in popularna, prava deloholika. Zaradi visoke gledanosti oddaje sta iztržila bajne pogodbe in živita kot zvezdnika: ona v nadstandardnem stanovanju z velikimi steklenimi okni in pogledom na mesto, on v razkošni vili. Ponje za pot v službo prideta šoferja. A to zvemo kasneje. Uvod televizijske serije pretočnega kanala Apple TV+ The Morning Show se namreč začne z dramatičnim sporočilom, ki ga prebere Alex, da je Mitch obtožen spolnega nadlegovanja podrejene kolegice in ga je zato lastništvo brezpogojno odpustilo. Kolektiv, ki ustvarja novice, in javnost sta šokirani, premožni lastnik mreže Fred (Tom Irwin) pa razmišlja, ali ni pod vprašajem tudi Alexina verodostojnost. Je mogoče, da ni vedela, kaj se dogaja v zakulisju studia? Se ni morda v razmerje z njim spustila tudi sama, ko pa ji zakon razpada?

Premetena Alex spozna, da se ji majejo tla pod nogami, in še preden vodstvo mreže ukrepa, sama kar med oddajo za svojo sovoditeljico imenuje terensko podeželsko novinarko Bradley Jackson (Reese Witherspoon), ki je tik pred tem navdušila javnost in spletne strani z agresivnim nastopanjem med nekim sindikalnim zborovanjem. Dve muhi na en mah: izprijenega moškega voditelja je zamenjala (navidezno) samozavestna ženska, Alex pa obdrži službo. Alex je preračunljiva, Bradley pa spontana in zavezana k resnici. V kontekstu izjemne kompetitivnosti med ustvarjalci programa, ki po odstavitvi karizmatičnega Mitcha vsak na novo definira svoj položaj in svoje ambicije ter v pravem pomenu besede »igra« svojo novo vlogo, v kateri nikoli ni ne povsem iskren ne povsem hinavski, sta Alex in Bradley v nadaljevanju serije hkrati zaveznici in rivalki. Vse do končnega razpleta.

V ospredju serije je problematika profesionalnih in zasebnih odnosov kolektiva. Ker je serija nastala v času nastanka gibanja #jaztudi (2019), pa obravnava tudi zapletenost odnosov med ženskimi in moškimi ustvarjalci programa in se sprašuje, kje je meja med profesionalno držo in tovarištvom, med službo in zasebnostjo. Hkrati postavlja ogledalo tistemu delu ameriške družbe, ki se ima za napredno in politično korektno.

Trumpovska se s temi vprašanji tako in tako sploh ne obremenjuje ...

The Morning Show je izjemno dobro igrana serija z velikim številom nominacij za emmyje in golden globe. Čeprav Stevea Carella (Mitch) ni med njimi, je prav on morda ustvaril najbolj zanimiv lik serije. Mitch je namreč prepričan, da se mu godi krivica, da nikogar nikoli ni nadlegoval, prepričan je, da ga ženske obožujejo in se mu predajajo, ker je sposoben in uspešen, je simpatična, karizmatična baraba, ki vsem rad pomaga. Ne zaveda pa se, da obstajajo tudi meje, ki jih moški na vodilnem položaju ne sme prestopiti.

Druga sezona serije The Morning Show se je na Apple Tv pravkar začela, avtorji pa obljubljajo, da so k temam, ki so jih obravnavali v prvi, dodali še novejše.