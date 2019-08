Kaj imajo skupnega Johnny Depp, Alice Cooper in Joe Perry

Vsi najbrž poznamo ameriškega filmskega igralca Johnnyja Deppa, malokdo pa ve, da je aktiven tudi na glasbenem področju in dolgoletni ljubitelj bluza ter rok glasbe. Svojo glasbeno strast je Depp usmeril v projekt Hollywood Vampires, v katerem sta aktivna še rokenrol legenda Joe Perry, kitarist benda Aerosmith, in nesporni kralj teatralnega roka Alice Cooper. Superskupina je pred dvema mesecema izdala svoj drugi album Rise.

Zasedba Hollywood Vampires je nastala leta 2015; glasbeni kolektiv so bolj za šalo kot zares ustanovili ravno Johnny Depp, Alice Cooper in Joe Perry. Ime benda sega v daljna sedemdeseta leta, Hollywood Vampires je bil namreč neke vrste »pivski klub«, katerega ustanovni člani so bili ob Cooperju še bobnar angleške skupine The Who Keith Moon, bobnar angleškega benda The Beatles Ringo Starr, pevec in bobnar pop rok skupine The Monkees Micky Dolenz ter ameriški pevec Harry Nilsson. Fantje so se takrat občasno srečevali v klubu Rainbow Bar and Grill v Los Angelesu, v drugem nadstropju so jim gospodarji restavracije uredili »privé«, kjer so lahko nemoteno žurali do poznih ur. Častni člani »pivskega kluba« so med drugimi bili John Lennon, John Beluschi, Keith Emerson in še nekateri svetovno znani glasbeniki. A pustimo to: Hollywood Vampires je danes bend. Leta 2015 je skupina izdala istoimenski prvenec, pri katerem je sodelovalo cel kup imenitnih rokerjev, kot so na primer Dave Grohl, Slash in Paul McCartney. Na plošči so bile malodane izključno glasbene priredbe drugih zasedb, novo Rise pa sestavljajo v glavnem avtorski komadi. Šestnajst pesmi za skoraj uro glasbe. Gre za prijeten album, na katerem je največ hard rok pesmi, pa tudi nekaj balad, kot je pesem Mr. Spider. Plošča sploh ni inovativna, pač pa »razvedrilo« za danes (pre)stare in izkušene rokerje. Drugačni sta pesmi We Gotta Rise, koračnica v Dropkick Murphys stilu, in People Who Died, poskočni pank-rokenrol komad.

Rise

Hollywood Vampires

Bluz rok, hard rok

EarMusic, 2019