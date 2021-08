Kaj je smešno in kaj ni ...

Prodajalec nepremičnin, njegov brat ter zidar in uradnik državnih železnic se spoznajo na gledališkem večernem tečaju Eddieja Barnija, ki je posvečen komičnemu teatru. Vsi štirje si zelo prizadevajo, da bi izstopali, ker bo na premiero predstave prišel Bernardo Celli, to je talent scout, ki je že obljubil, da bo najboljšemu na odru ponudil izredno priložnost – nastop v televizijski oddaji in še pogodbo v igralski agenciji. Prav zadnja ura pred nastopom bo za vse štiri nadebudne komične igralce trenutek, ko se bodo pomenili o smislu komičnega nastopa, in pa priložnost za razmislek o tem, kar je res smešno in kar ni.

Najnovejši celovečerec Gabrieleja Salvatoresa, v katerem izstopa poglobljen klepet o pomenu življenjskih izbir in vsem, kar sodi zraven, je povzet po gledališkem delu Trevorja Griffithsa, obenem pa se tudi navezuje na predstavo, ki jo je ravno Salvatores na začetku kariere postavil v milanskem gledališču Teatro dell’Elfo. Pisalo se je leto 1985 in predstava je imela tolikšen uspeh, da je ostala na sporedu tri leta. V njej so takrat nastopali Paolo Rossi, Claudio Bisio in tudi Elio De Capitani.

Film je Salvatores skoraj v celoti posnel v Trstu, mestu, v katerega se je zaljubil že pred nekaj leti in kamor se stalno vrača. Milanski režiser pa je hkrati velik ljubitelj glasbene umetnosti, kar je očitno tudi pri izbiri zvočne kulise njegovega najnovejšega filma, ki jo je opremil s hrapavim glasom Toma Waitsa.

Comedians

Italija, 2021

Režija: Gabriele Salvatores

Igrajo: Alessandro Besentini, Christian De Sica, Natalino Balasso, Francesco Villa

Ocena: ★★★