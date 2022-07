Kaj pomeni biti režiser in scenarist hkrati

Francoski režiser Michel Hazanavicius (1967), oskarjev nagrajenec, bo danes ob 21.15 častni gost uvodnega večera goriškega festivala, ki bo podelil 41. nagrado Sergio Amidei. Na Travniku, festivalskem prizorišču, bo Hazanavicius prejel nagrado za avtorski opus. Sledila bo projekcija njegovega s petimi oskarji nagrajenega filma The Artist. Retrospektiva njegovih filmov se bo sicer začela že popoldne v travniškem Kinemaxu, kjer bodo vrteli njegov parodistični remake Tajni agent 117 in dramatični The Search; jutri bosta sledili še projekciji druge epizode Tajnega agenta in film Moj Godard.

Hazanavicius je letošnjega maja odprl festival v Cannesu s svojim najnovejšim filmom Coupez!, zgodbo nerodne filmske ekipe, ki skuša posneti nizkoproračunsko srhljivko. Eklektični režiser je z njim ponovno dokazal, da paleta njegovih umetniških govoric sega v skrajne nianse, od komičnosti do najbolj poetičnih in dramatičnih izrazov. Nagrado Sergio Amidei bo prejel zaradi celovite umetniške podobe, saj v veliki večini primerov podpisuje režijo in scenarij svojih filmov. Podelitev bo letos izjemoma dvojna, saj bo priznanje prejel tudi iranski režiser in scenarist Asghar Farhādi.

Michel Hazanavicius je pristal na intervju za Primorski dnevnik pred nocojšnjo slovesnostjo v Gorici. Na začetku pogovora nam je želel najprej pojasniti, kaj pomeni biti režiser in scenarist lastnega filma: »Tako lažje napišem, popravim, priredim prizor ali strukturo scenarija, ko na primer ugotovim, da ob stiku z igralci in snemalci prizor ne deluje, kot sem si predstavljal. Režiser in scenarist pa ne dosežeta svojega cilja brez montažerja. Vse se začne s pisalom ali na računalniku, filmska celota pa je (vsaj) trodelen proces.«

V svoji karieri ste ustvarili nemi film The Artist, filmski hommage Godardu, parodije filmov ali žanrov. Je počastitev filmske umetnosti vaš glavni vir navdiha?

Ne bi tega trdil ali vsaj ne gre za zavestno izbiro. Prav gotovo pa me fascinirajo oblika in naprave, ki naredijo filmska sredstva vidna. Ko sem posnel film The Artist, je bila moja prva želja preizkusiti se v črno belem nemem filmu. Zanimajo me povezave med vsebino in obliko, ker to ustvarja tiste dinamike, s katerimi se najraje ukvarjam. Film o Godardu pa je sledil nasprotnemu principu: najprej sem prebral knjigo njegove prve žene in zdela se mi je dobra zgodba. V tistem primeru je bil film najprej moj poklon umetniku, hkrati pa mi je omogočil, da sem prevzel tudi kritična ali ironična stališča.