Kako danes živeti s težo holokavsta

Po premierni italijanski predstavitvi, s katero so prejšnji teden odprli letošnji Tržaški filmski festival, bo najnovejši celovečerec madžarsko-romunskega režiserja Kornelija Mundruczoja od jutri na sporedu tudi v tržaški filmski dvorani Ariston.

Zgodba o treh generacijah iste družine se prične z medlim spominom, povezanim z drugo svetovno vojno, in se konča z zgodbo v današnjem Berlinu. V kulturno in tudi etnično zelo raznolikim mestom, ki pa po mnenju šestinštiridesetletnega režiserja ni še uspelo dodobra razčistiti s svojo preteklostjo.

Mundruczo nas v zgodbo popelje z Evo, ki se je rodila v koncentracijskem taborišču med drugo svetovno vojno. Tam je dojenček judovskega porekla kljub vsemu tudi uspel preživeti in tako zagotoviti prihodnost sebi in vsem potomcem. Najprej seveda sinovom in nato še vnuku Jonasu, ki danes ponosno živi v multietnični prestolnici blizu padlega zidu, a dobro ve, da se Berlin tragične preteklosti holokavsta še ni uspel rešiti.

Po avtobiografski uspešnici madžarskega pisatelja Imreja Kertesza in kot je povedal režiser, prosto po marsikaterem zapisu Prima Levija, je s kamero želel še enkrat ovekovečiti nečloveško dogajanje izpred osemdesetih let. V treh poglavjih nam predstavi intimne trenutke male madžarske družine judovskega porekla, ki se bori s posledicami zgodovinske tragedije. Bolečina seže tako daleč, da se zgodba zaključi z mladim Jonasom, ki si ne želi nositi bremena svojih korenin in se zato odpove družinski pripadnosti. Vse to pa nam Mundruczo predstavi v izrednem prepletu usod, ki jih spoznamo ob prepričljivem dialogu med mamo in hčerko ter nono in vnukom.

Film so v preteklih mesecih predstavili na festivalih v Cannesu in Sarajevu.

Quel giorno tu sarai

Nemčija, Madžarska, 2021

Režija: Kornel Mundruczo

Igrajo: Lili Monori, Annamaria Lang in Goya Rego