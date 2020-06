Kako peti v »drugi fazi«?

Čakali so dlje kot drugi na prerod, druga faza pa zanje zagotovo ni osvobajajoča, saj je predpogoj za začetek delovanja poznavanje novih pravil in predpisov. Zbori doživljajo kompleksno obdobje, v času prepovedi ni bilo jasnih besed glede morebitnega nadaljevanja, saj se je konfederacija italijanskih dežel le pred kratkim izrazila o tej specifični dejavnosti. Zato sta tržaška Zveza cerkvenih pevskih zborov in goriško Združenje cerkvenih zborov priredila dobro obiskano spletno okroglo mizo, da bi vsem zborom (ne glede na starost, repertoar, zasedbo) ponudila pojasnila in nasvete, kako delovati v tej novi fazi.

Prvi del je bil informativnega značaja, z analizo veljavnih vladnih in deželnih predpisov ter novega pravilnika deželne zveze Usci, ki predvidevajo ob čiščenju, razkuževanju in plakatiranju prostorov s preventivnimi navodili tudi upoštevanje razdalje (1 meter desno/levo od vsakega sopevca in 2 metra med vrstami) in prepoved izposojanja kateregakoli predmeta. Ob tem je, zlasti v primeru ugotavljanja odgovornosti, zelo pomembno tudi imeti urejene sezname prisotnosti in izpolnjena samopotrdila. Priporočene so tudi vaje v manjših skupinah. Predsednica Zcpz Rossana Paliaga je ob navodilih za pravilno tolmačenje pravilnika predstavila tudi nekatere rešitve, ki so jih na osnovi univerzitetnih raziskav uvedli v poklicnih zborih (na primer uporaba vizirja na vajah). Na prostem je razdalja prav tako obvezna, nujno in varno »prezračevanje« pa zagotovljeno, zato so se nekatere skupine že odločile za občasna srečanja v naravi, kar ni idealen pogoj za dobro vajo, a utrjuje občutek pripadnosti skupini, ki se že dolgo ne druži.

O položaju cerkvenih zborov, za katere Italijanska škofovska konferenca še ni predvidela »druge faze«, je spregovoril gospod Karlo Bolčina, ki je konstruktivno ugotavljal, da je prepoved zborovskega izvajanja (vezana zlasti na omejeno velikost korov) ponudila priložnost za razcvet zapostavljenega ljudskega petja in za uvedbo novega profila vodje tega pevskega izraza. Najbolj zaskrbljujoče pa je na področju šolskih zborov, o katerih je spregovorila Neda Sancin, saj je ta dejavnost do nadaljnjega zamrznjena, negotova vrnitev v učilnice in pravila za uporabo oziroma razkuževanje skupnih prostorov pa postavljajo pod vprašaj prihodnost te socialno in kulturno bistvene dejavnosti.

Tržaška in goriška Zcpz bosta v prihodnjih tednih nadaljevala s srečanji za zborovske pevce, tokrat v optimističnem duhu planiranja gostovanj in mednarodnih izkušenj v letu 2021: povezala sta se namreč z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, ki ponuja spletno predstavitev programa festivala Europa Cantat (2. ali 6. julija ob 20.30). Interesenti se lahko prijavijo na naslovih zcpz.go@gmail.com in zvezacpz@gmail.com.