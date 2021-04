Kanadski dvojček za ljubimce

Nova plošča benda Death From Above 1979 je za ljubimce. Tako vsaj menita Jesse F. Keeler in Sebastien Grainger, ki sta svojemu novemu glasbenemu izdelku dala naslov Is 4 Lovers.

Glasbeni duo Death From Above 1979 je gotovo eden izmed bolj originalnih in svojevrstnih bendov novega tisočletja, saj Keeler in Grainger sijajno spajata garažni rok in hitre pank ritme z elektronskimi dance efekti. Skupino sta ustanovila leta 2001, že tri leta kasneje izdala izreden prvenec You’re A Woman, I’m A Machine, leta 2006 pa izginila z glasbenih prizorišč. Plošča je bila res imenitna, glasbeni recept »bas in bobni« pa nedvomno uspešen. Fanta sta po izidu plošče prepotovala dober del sveta in nastopila na številnih, znanih in manj znanih glasbenih festivalih. V tistih letih je formula glasbene dvojice dobro delovala, pomislimo le na skupini The White Stripes in The Black Keys. Keeler in Grainger pa sta bila še bolj svojevrstna, saj sta kitaro zamenjala z basom, njun sound pa je bil neke vrste energična mešanica pank in dance glasbe. Še najbolj je njuna glasba prihajala do izraza v živo ali pa na mešalnih mizah najrazličnejših DJ-jev.

Leta 2011 je dvojica presenetljivo nastopila na znanem ameriškem glasbenem festivalu Coachella in kmalu nato izjavila, da njun glasbeni projekt spet živi. Seveda je zanimanje raslo iz meseca v mesec, po dolgih treh letih pa je končno zagledal luč nov plošček The Physical World. Od takrat sta Death From Above 1979 izdala še ploščo Outrage! Is Now leta 2017, danes pa nam ponujata novo glasbeno vragolijo Is 4 Lovers. Gre za deset komadov, ki skupno trajajo malo več kot pol ure. Prve štiri pesmi so prava elektronska pank bomba! Modern Guy je uvodna pesem, nato single One + One in še Free Animal ter N.Y.C. Power Elite part 1. Poskočna glasba kar vabi na plesišče, škoda, da so žuri v tem obdobju prepovedani ... Plošček Is 4 Lovers rahlo upočasni ritem z electro skladbo Glass Homes in presenetljivo Love Letter, ki spominja na sanjajoče EELS. Na koncu pa še pacifistična No War, v kateri kanadski dvojček poje »ne vojna, mir je moje stališče!«.

Is 4 Lovers

Death From Above 1979

Dance punk, garage rock

Everything Eleven Inc., 2021