Kanček New Yorka v Trstu

Priznani džezisti, vrhunska vina, sugestivno okolje: to so sestavine novega niza Jazz&Wine, ki bo popestril tržaško zimo 2020. V imenu džeza in vina se marsikje po svetu že dolgo družijo, tržaška različica pa se lahko ponaša z res izredno lokacijo – mogočno palačo zavarovalnice RAS na Trgu Republike, v kateri so pred nekaj tedni odprli hotel Double Tree verige Hilton. V tamkajšnji kavarni in koktajl baru, ki nos ime arhitektov Berlam, bodo tri zimske nedelje obogatili trije koncerti.

Prva bo v nedeljo, 5. januarja, 2020 ob 19.30 nastopila newyorška pevka in pianistka Dena DeRose in predstavila raznolik izbor džezovskih standardov; prisluhniti ji bo mogoče s čašo šardoneja, ki ga na svojih posestvih v Dolenjah proizvaja vinarsko podjetje Jermann. V nedeljo, 16. februarja, bo v tržaškem hotelu nastopil kvintet newyorškega trobentača Jima Rotondija, ki je že spremljal številne svetovne zvezde (nastopil je tudi v bendu Raya Charlesa); njegov nastop bo spremljala čaša sovinjona De la Tour, ki ga fundacija Villa Russiz iz Koprivnega posveča svojemu ustanovitelju. Zadnji koncert bodo 8. marca sooblikovali newyorški trio saksofonista Boba Shepparda in vina iz kleti Serafini e Vidotto (Treviso).

Za vsak koncert bo treba odšteti 15 evrov, v ceno pa bo vštet tudi kozarec vina.