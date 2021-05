Prefinjena eleganca njenih oblek, s katerimi je ženske osvobodila steznikov (in marsikaterega predsodka), je le ena plat zgodbe, ki sliši na ime Coco Chanel. Tista najbolj vidna, ki je našla mesto v zgodovini svetovne mode in enciklopedijah. »Malokdo pa ve, kaj se skriva pod zunanjo podobo, ki jo je tako zelo pretkano stkala in jo tako skrbno varovala,« je pred premiero predstave Kdo je videl Coco? Moi, Gabrielle Chanel zapisala Yulia Roschina, režiserka najnovejše produkcije, s katero bo Slovensko stalno gledališče nocoj ponovno odprlo vrata odraslemu občinstvu.

Predstava Kdo je videl Coco? Moi, Gabrielle Chanel je nastala na podlagi izvirnega besedila, ki ga je za potrebe SSG ustvarila Maja Gal Štromar. V njem se slavna francoska modna oblikovalka (1883–1971) poslavlja od življenja, v katerem ji je, kot pravi, »kot ženski spodletelo«. V dialogu (in večkrat monologu) se Coco (igra jo dolgoletna članica SSG Maja Blagovič) pogovarja s služkinjo, ki je pogosto tudi njen alter ego (igra jo igralka in šansonjerka Lara Jankovič). Glasbo podpisuje Branko Rožman, koreografijo Ana Pandur, zahtevno nalogo ustvarjanja kostumov za predstavo, ki govori o legendarni modni oblikovalki, pa je prevzela Vasilija Fišer, ki podpisuje tudi scenografijo. Svetlobo in video je oblikoval Jaka Varmuž, predstava je koprodukcija s ŠKUC Gledališčem Ljubljana.

Na tržaškem odru se bo do 30. maja zvrstilo šest ponovitev (vse bodo v veliki dvorani, večerne ob 20., popoldanski ob 16. uri; priporočajo rezervacijo), zadnji majski dan bo predstava na sporedu še v goriškem Kulturnem domu, 14. julija pa na Primorskem poletnem festivalu v Kopru.