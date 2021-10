Kdo pozna psa s petimi nogami?

Nas Melvinsi še lahko presenetijo? To je vprašanje, ki si ga vsakič postavim, ko imam pred sabo nov glasbeni izdelek trojčka iz Aberdeena. Skupina, ki je v svoji skoraj štirideset let dolgi karieri izdala najmanj petnajst kraktih plošč, okrog petindvajset studijskih ploščkov, da o live albumih, drugih kompilacijah in stranskih projektih sploh ne govorimo, ima sploh še kaj povedati? Pri normalnih pogojih bi bil odgovor ne, saj sta ponavljanje in »samoreferenčnost« v tako gostem opusu skoraj neizbežna. A tu nimamo normalnih pogojev, na to pa me Melvinsi vsakokrat opozorijo že po prvih taktih katerekoli nove plošče. Tako je seveda bilo tudi z novim albumom Five Legged Dog, ki so ga Američani izdali pred nekaj tedni za kalifornijsko neodvisno založbo Ipecac Recordings.

O nastanku nove plošče je pevec in kitarist benda Buzz Osbourne dejal: »Želel sem narediti nekaj absurdnega in hkrati veličastnega! Šestintrideset akustičnih priredb naših starejših komadov, to je gotovo nekaj absurdnega, vendar stvar očitno deluje. Začaranost teh pesmi je še vedno prisotna, pa čeprav so tokrat akustične. Projekta smo se lotili, ker so nam odpadle vse glasbene turneje, moram pa priznati, da sem zelo navdušen nad tem dvojnim ploščkom. Dale in Steven (bobnar in basist benda op.ur.) sta svoji vlogi odigrala fantastično. Mislim, da je to zelo poseben album. Ni ga benda, ki bi se spravil v nekaj takega, kdo bi se lotil akustičnih priredb šestintridesetih skladb??« King Buzzo ima tudi tokrat prav – le Melvinsi si lahko privoščijo kaj takega. Five Legged Dog je torej poltretjo uro (!) dolg album, ki vnovič potrjuje večobraznost ameriških rokerjev. Gre za prvo akustično ploščo, v kateri nam fantje predstavijo celo vrsto starejših komadov v novi preobleki, a tudi nekaj uspešnic drugih izvajalcev, kot na primer Halo Of Flies Alica Cooperja in Sway Rolling Stonesev. Med boljše akustične priredbe spadajo prav gotovo skladbe Honey Bucket, Hooch in Night Goat, vse iz legendarnega albuma Houdini iz leta 1993. V njih, kot tudi v preostalih, lahko prisluhnemo kar triglasnemu petju, ki daje komadom še dodatne, nove melodije. Kam pa je izginila bendova značilna norčavost? Dobimo jo že v samem naslovu: ali kdo od vas pozna kakega psa s petimi nogami..?

Five Legged Dog

The Melvins

Akustični rok

Ipecac Recordings, 2021

Ocena: ★★★★