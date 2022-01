Kemična brata sta se povzpela najvišje

Kdor se kot podpisani počasi (a neizprosno) približuje štiridesetim, se prav gotovo spominja obdobja proti koncu devetdesetih, ko je na svetovno glasbeno sceno vdrla zloglasna elektronska glasba glasbenega dua The Chemical Brothers, skupine Prodigy in „one man benda“ Fatboy Slim. Vsak izmed teh treh glasbenih projektov je na svoj način pripomogel k širjenju popularnosti elektronskih ritmov, najvišje pa je verjetno uspelo dvojici iz Londona The Chemical Brothers. Tokrat bomo zavrteli ploščo Come With Us, ki ravno danes praznuje svoj dvajseti rojstni dan.

Kemična brata sta svojo kariero začela v londonskih klubih in to na začetku devetdesetih let prejšnjega tisočletja. V prvih, prebojnih letih sta se sicer imenovala Dust Brothers, naziv pa sta morala kmalu spremeniti, saj je v Združenih državah Amerike že obstajal dvojec glasbenih producentov z istim imenom. V angleški prestolnici je v tistem obdobju nastajala nova glasbena zvrst, tako imenovani big beat, katerega glavna protagonista sta bila ravno Rowlands in Simons, poleg niju pa še glasbeni kolektiv The Prodigy in svojevrstni dj Fatboy Slim. Novi glasbeni trend je bila mešanica techno in dance glasbe z rok, fank in pank ritmi, prava glasbena eksplozija, ki si je svoje prve privržence prikupila na ilegalnih žurih, nato pa v underground klubih. The Chemical Brothers sta tako leta 1995 izdala svoj prvenec Exit Planet Dust, sledil je album Dig Your Own Hole, s ploščo Surrender iz leta 1999 pa sta se z zlatimi črkami zapisala v zgodovino elektronske glasbe. Komad Hey Boy Hey Girl je prav gotovo ena najboljših in znanih elektronskih skladb vseh časov, vrteli pa so jo praktično povsod! Po izidu takega albuma pa je bilo težko verjetno, da bo bendu uspelo ostati na nivoju, a marsikdo se je uštel. Namreč januarja 2002 je zagledal luč plošček Come With Us, s katerim sta nas Kemična brata vabila z njima na elektronsko popotovanje. V plošči dobimo nekaj res odličnih komadov, kot so prva Come With Us, psihedelični progresivni house, poln tolkal It Began In Afrika, krasen single Star Guitar, genialna Denmark in še češnja na torti, zaključna The Test, v kateri je kot gost zapel pevec skupine The Verve Richard Ashcroft. Skratka, prva liga!

Come With Us

The Chemical Brothers

Big Beat, Electro funky

Virgin EMI Records/Astralwerks, 2002