Knjiga o ženskah, »ki so premikale meje našega sveta«

Knjiga Nepozabne je hči monumentalne pionirske publikacije Pozabljena polovica. A z eno razliko, ki je očitna že iz naslova: kar je bilo pozabljeno, je danes nepozabno. Samira Kentrić, ena izmed desetih likovnih umetnic, ki so najnovejšo knjigo o ženskah, »ki so premikale meje našega sveta«, opremile z izvirnimi ilustracijami, naslov Nepozabne v resnici doživlja kot provokacijo. »Več kot očitno je, da se imena, če se v javnosti ne pojavljajo dovolj redno, pozabijo,« je dejala na včerajšnji predstavitvi v Ljubljani. Zato jo veseli, da so zgodbe nekaterih zaslužnih žensk zdaj zbrane v knjigi, ki po zaslugi uredniških, vsebinskih in slogovnih izbir nagovarja v prvi vrsti mlajše bralce. Med njimi je tudi njej posebej ljubljena Zofka Kveder, pisateljica, urednica, borka za pravice žensk, ki je nekaj časa živela in delala v Trstu.

Knjiga Nepozabne je izšla pri Mladinski knjigi in vključuje zgodbe 50 žensk – prve slovenske pilotke, prve znanstvenice, prve filozofinje ... in tudi »neprvih«, ki pa so utirale nove poti. Idejno zasnovo zanjo je dala Veronika Tašner, docentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer med drugim poučuje predmet Spol in vzgoja. Delo, ki ga je zadnji dve leti strokovno koordinirala pod okriljem Mladinske knjige, je soustvarjalo 20 avtoric besedil. »Odločile smo se, da bomo svojo knjigo namenile mladim, ki so v formativnih letih in so še zmeraj ujeti v stereotipne zgodbe pridnih punc in pametnih fantov, krhkih deklet in bojevitih dečkov. Želele smo pokazati, kaj so napravile naše predhodnice, da živimo v svetu, v katerem živimo,« je dejala avtorica spremne besede h knjigi.