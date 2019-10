Knjige tržaških avtorjev na frankfurtskem knjižnem sejmu

sSlovenske knjige bodo leta 2022 častne gostje frankfurtskega knjižnega sejma, ki velja za največjega na svetu. V luči priprav na predstavitev Slovenije kot častne gostje je bilo na letošnjem sejmu, ki je potekal do 20. oktobra, veliko sestankov med organizatorji, Javno agencijo za knjigo, založniki in drugimi partnerji.

Sejem sta letos obiskali tudi urednici pri Založništvu tržaškega tiska Alina Carli in Martina Kafol. »S koroško založbo Wieser izdelujemo strategijo, kako bi bile na sejmu čim bolj vidne tudi založbe, ki izdajajo slovenske knjige zunaj Slovenije,« nam je povedala Martina Kafol. »Z Lojzetom Wieserjem sicer sodelujemo že nekaj let, skupaj smo izdali Zgodbe o zmaju Direndaju in knjiga je bila letos naprodaj tudi na njegovi frankfurtski stojnici.« Pravljico je napisal Wieser, izšla je v slovenščini, italijanščini in nemščini, ilustriral jo je Tržačan Štefan Turk. Sicer pa je bil za tržaški založnici obisk sejma zlasti priložnost za izobraževanje, spoznavanje aktualnih založniških trendov, iskanje novih idej. »Koristen je bil tudi zato, da vidimo pri čem smo: naši grafomotorični zvezki, ki si jih je zamislila Ester Derganc, so na primer unikatni.«

ZTT je bil na sejmu zastopan še z eno knjigo, in sicer s pravkar izdano Od Glinščice do Triglava, v kateri je Vojko Slavec zbral svoje »spomine na prehojene poti«. Knjiga, ki jo bodo prvič predstavili javnosti v ponedeljek ob 18:30 v Prešernovem gledališču v Boljuncu, je bila na skupni slovenski stojnici v režiji Javne agencije za knjigo. Tu je bil poseben kotiček namenjen razstavi slovenskih otroških knjig – v izboru okrog 20 knjig se je znašla tudi pesniška antologija Ljubezni to pesem z verzi Miroslava Košute in ilustracijami Damijana Stepančiča.