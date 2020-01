Ko 1+1 ni 2

Nicola in Sara sta lep par, ki s šestletno hčerkico tvorita nadvse prisrčno družino. Zato so vsi veseli, ko izvejo, da se bo z rojstvom sinčka Pietra družinski krog povečal. Prihod četrtega družinskega člana pa je v resnici tempirana bomba, saj je ena od teorij filmske zgodbe, ki je od danes na sporedu v italijanskih dvoranah, ta, da ko govorimo o malih otrocih, 1 + 1 ni 2, ampak 11.

Celovečerec Sinovi ima tudi simbolen spominski pomen, saj gre za poslednjo zapuščino režiserja in scenarista Mattie Torreja, 47-letnega rimskega filmarja, ki je julija lani podlegel hudi bolezni. Torre je zaslovel predvsem s scenarijem filma Boris. Pri pisanju zgodb je vselej črpal iz osebne izkušnje, kar seveda velja tudi za njegov poslednji film, predvsem pa je tudi še tako navidezno banalno vsebino znal primerno uokviriti v politični in zgodovinski trenutek. Skupina prijateljev, med katerimi je tudi igralec Valerio Mastandrea, je sklenila Torrejev projekt speljati do konca in režijo zaupala njegovemu večletnemu pomočniku Giuseppeju Bonitu.

Eden najbolj zanimivih italijanskih igralcev zadnjih let, Valerio Mastandrea, in Paola Cortellesi, igralka in pevka, priljubljena tudi pri televizijski publiki, sta tako mož in žena. Njuno življenje je karseda lepo, vse dokler se jima ne pridruži drugorojenec, ki postavi na glavo katerokoli dotedanjo resnico. Nicola in Sara najprej poiščeta pomoč pri nonotih, ko pa jima je jasno, da jima starši ne morejo rešiti vseh težav, skušata najti primerno varuško; a tudi to se kmalu izkaže za dokaj zahteven cilj.

Ponekod grenka komedija je razdeljena na več poglavij, kot bi bila priročnik za preživetje.

Celovečerec je tako poslednja postavitev posrečenega Torrejevgea teksta, ki je že zaslovel kot gledališki monolog v Mastandrejevi interpretaciji z naslovom I figli ti invecchiano (Sinovi te postajajo).

Figli (Sinovi)

Italija 2019

Režija: Giuseppe Bonito

Igrajo: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi in Paolo Calabresi