Ko bi lahko odpotovali daleč daleč ...

Pred prihodom pandemije je v italijanske filmske dvorane dospel film, ki je pripovedoval o želji po spremembi treh sedemdesetletnih prijateljev, ki v Rimu sanjajo o novem, lepšem vsakdanu. Ko je celovečerec dospel na velika platna, pa časa za načrtovanje pomembnih sprememb v resnici ni bilo, saj se je po sili razmer vse že spremenilo. Prav gotovo ne tako, kot so si želeli Attilio, Giorgietto in Profesor, trije stari prijatelji, ki jih spoznamo v trenutku sanjarjenja, da bi se preselili v drugo državo, kjer bi plačevali manj davkov in boljše uporabili pokojnine, s katerimi si v Italiji ne morejo privoščiti vsega, kar želijo.

Tako se skupina prijateljev najprej odloča, kam naj gre, nato pa tudi kako. Kjub velikemu optimizmu in sanjah o boljšem življenju, jih zavira misel o daljavi in seveda, glede ne leta, tudi dvom, da bi bil lahko zdravstveni sistem v državi, v katero potujejo, veliko slabši od tistega, ki ga imajo doma.

Njihov plan pa se vseeno počasi uresničuje in tudi denarja imajo dovolj za letalske vozovnice za na Azore, kjer so si naposled zamislili svojo prihodnost.

Lahkotna komedija, ki je sicer tudi zanimiva iztočnica za razmišljanje o zrelih letih in priložnostih, ki jih imajo starejše osebe, je zadnji film, v katerem je nastopil prijetni italijanski igralec Ennio Fantastichini, ki je ob koncu snemanja umrl. Režiser zgodbe pa je Gianni Di Gregorio, večkrat nagrajeni in uspešni scenarist, ki se je na pragu šestdesetega leta starosti odločil, da se želi preizkusiti v vlogi režiserja; pri tem je bil uspešen, saj je ob sodelovanju že priletne mame in njenih prijateljic posnel simpatični film Pranzo di Ferragosto.

Film Lontano lontano je na voljo na portalu Rai Play.

Lontano lontano

Italija, 2019

Režija: Gianni Di Gregorio

Igrajo: Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giulio Colangeli, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka in Daphne Scoccia

Ocena: ★★★