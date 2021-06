Ko dobra žena postane svobodna ženska

Francoski režiser in scenarist Martin Provost se ponovno posveča ženski zgodbi, saj mu je pred dobrimi 15 leti prav biografija francoske slikarke Seraphine de Senlis zagotovila slavo in uspeh. Pa čeprav se je nato moral zagovarjati pred obtožbo, da je njegov celovečerec plagiat knjižne uspešnice, posvečene prav francoski naivki ... Kakorkoli, režiser iz Bresta si je spet izbral žensko podobo, okoli katere je tokrat zgradil zabavno komedijo. Seveda je pri tem srečno izbral tudi protagonistko in glavno vlogo zaupal Juliette Binoche, ki tokrat pooseblja Paulette Van Der Beck. Temnolasa gospa v svoji šoli vneto poučuje ženske spretnosti, kot sta na primer skrb za dom in stoično izpolnjevanje zakonskih dolžnosti. A ko nepričakovano ugotovi, da jo je mož pustil na robu bankrota, se njena prepričanja močno zamajejo. Preminulega moža kmalu pozabi in bega jo vrnitev prve ljubezni. Mogoče pa je za Paulettino počutje kriv tudi revolucionarni duh maja 1968, ki je seveda postavil na glavo tudi nekatera prepričanja, v katera je učiteljica na šoli za gospodinje trdno verjela. Dobra žena se tako na vrat na nos spremeni v predvsem svobodno žensko ...

Film duhovito in hkrati učinkovito prikazuje pot, ki so jo ženske opravile v zadnjem pol stoletja, da so se dokopale do emancipacije. Obenem pa tudi opozarja na pomen svobode, ki je ključnega pomena za osebno zadoščenje in zadovoljstvo.

Živahna in barvita komedija, od jutri na sporedu tudi v tržaški dvorani Ariston, se na predvečer seksualne (in ne samo) revolucije maja ‘68 z ironijo in razposajenim humorjem loteva ženske emancipacije in spolne enakopravnosti, ki sta za nekatere, kljub vsemu, še vedno tabu temi ...

La brava moglie

Francija 2020

Režija: Martin Provost

Igrajo: Juliette Binoche, Yolande Moreau in Edouard Baer Martin