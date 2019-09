Ko je človek predober za to džunglo

V Portorožu se nadaljuje festival slovenskega filma, nagrade – vesne bodo podelili v nedeljo zvečer. V tekmovalnem programu so med koprodukcijami predvajali tudi Dober dan za delo tržaškega režiserja in scenarista Martina Turka. Kot je dejal na srečanju z novinarji, je protagonist njegovega filma, brezposeln družinski oče (igra ga Aleksandar Seksan), »predober za ta svet, za to džunglo,« zato mu gre vse narobe. Njegovo življenje je sosledica zapletov, ki izničijo vsako njegovo dobro dejanje, vsako naprezanje, da bi sebe in družino izvlekel iz socialne stiske.

Turk je pojasnil, da je med pisanjem scenarija imel v mislih filme Kena Loacha in Mika Leigha. Film je posnel v Sarajevu z bosanskimi igralci, potem ko je scenarij zmagal na razpisu Sarajevskega filmskega festivala. Dober dan za delo naj bi v slovenske dvorane prispel novembra.