Ko je gospodarska kriza ... Inferno

Spet celovečerec, ki ga ob zaprtju kinodvoran pod geslom Vsi (filmi) doma! ponuja brezplačno v vpogled Slovenski filmski sklad v sodelovanju s Festivalom slovenskega filma in Bazo slovenskih filmov. Tokrat je na spletni strani https://bsf.si na seznamu do nedelje razpoložljivih ogledov tudi Inferno celjskega vsestranskega ustvarjalca, režiserja, pisatelja in pesnika Vinka Möderndorferja. V njem igrajo znani slovenski igralci, med njimi tudi nepozabljeni Jernej Šugman.

V obliki strukture, ki jo je Peklu namenil že Dante Alighieri, se Möderndorfer loteva realistične socialne zgodbe o mladi družini, ki se zaradi neizprosne gospodarske krize znajde brez denarja in posledično čisto na robu družbe. V trenutku, ko oba starša izgubita službo, nemočno spremljamo njihov boj za preživetje. Ekonomski cinizem se namreč bolj malo zmeni za propad posameznika, pa čeprav pomeni to tudi propad cele družine.

Edino upanje v filmu, ki ponekod spominja na krike osamljenih junakov angleškega režiserja Kena Loacha, so vsesplošna stavka in protesti, ki bi morali predramiti povsem predano ljudstvo.

Toda kot se izkaže, je glavno vodilo večine vpletenih predvsem preračunljivo koristoljubje, zato revni in zapostavljeni ljudje ostanejo brez vsega, kar začne uničevati tudi njihove intimne in čustvene odnose.

Zgodba, za katero je Möderndorfer napisal tudi scenarij in jo pred sedmimi leti predstavil na Festivalu slovenskega filma, se v času skorajda neizogibne bližajoče gospodarske krize še neznanih razsežnosti zdi še kako aktualna.

Inferno

Slovenija 2014

Režija: Vinko Mderndorfer

Igrajo: Marko Mandić, Medea Novak, Renato Jenček, Jernej Šugman in Jana Zupančič