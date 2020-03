Ko je kinodvorana domača dnevna soba

V pričakovanju normalizacije stanja, v katerem živimo, in v pričakovanju ponovnega odprtja filmskih dvoran, do katerega pa žal ne bo prišlo tako kmalu, je ena od alternativ, ogled filma na brezplačnem portalu Rayplay.

Bogat spored zaobjema tudi uspešnico Il capitale umano toskanskega režiserja Paola Virzíja. Zgodba, ki jo je Hollywood Reporter označil za »chic thriller«, je pripoved o Ossoli, uspešnem trgovcu z nepremičninami, ki se kljub vsemu ne zna zadovoljiti. Nekega dne pospremi hčerko Sereno na dom njenega premožnega prijatelja Maxa, kjer spozna tudi njegovega očeta, ki je navidezno zelo uspešen v svetu financ. To srečanje Ossolo zelo prevzame, zato se odloči, da bo ves svoj kapital zaupal novemu znancu.

Finančna kriza naslednjih let postavi vse na kolena in ubogi Ossola se znajde v zelo hudi situaciji.

Istočasno se odvija tudi zgodba mladega natakarja, ki se ob koncu delovnega dne s kolesom vrača proti domu, ko ga neznanec povozi in zbeži. Policist, ki preiskuje primer, je prepričan, da je kolesarja povozil Max.

To sta le dve od štirih zgodb, ki jih je Paolo Virzì z obilico črnega humorja združil v eno. Začetna ideja se mu je v resnici porodila, ko je prebral roman ameriškega avtorja Stephena Amidona in njegovo dogajanje iz Connecticuta preselil na italijanski severozahod. Točneje med Varese in najbogatejše področje Lombardije: Brianzo. Pri pisanju scenarija sta z njim sodelovala dva velika italijanska scenarista, Francesco Piccolo in Francesco Bruni.

Virzì se je tako preizkusil z avtorskim filmom in z njim, podobno kot je to nekoč že delal francoski režiser Claude Chabrol, učinkovito zarezal v svet italijanske province.

Il capitale umano

Italija 2013

Režija: Paolo Virzí

Igrajo: Fabrizio Gifuni, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio in Bebo Storti