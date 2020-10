Ko je sodobni ples zabaven

Nov festival je vselej pomemben dogodek, v sedanjih razmerah prehaja v izreden dosežek. Značilnosti izrednega ima sicer Visavì – Gorizia Dance Festival predvsem zaradi vsebinske zasnove: gre za festival sodobnega plesa, ki se je rodil na skupnem goriškem prostoru, na relaciji Gorica-Nova Gorica. Na prvi izvedbi je žal prav to goriško-novogoriško umetniško »spogledovanje« izostalo. Presekalo ga je naraščanje okužb s koronavirusom, zaradi česar so – kot ostala gledališča v Sloveniji – zaprli tudi SNG Nova Gorica. Tako bo prva festivalska edicija v celoti potekala v Gorici: osrednjemu prizorišču, občinskemu gledališču Verdi, so dodali Kulturni dom, ki je z veseljem priskočil na pomoč vztrajnim organizatorjem.

Festival sodobnega plesa Visavì so uradno odprli v četrtek, nadaljeval pa se bo vse do nedelje – podrobnejše informacije o posameznih predstavah so na voljo na spletni strani.

Med predstavami, ki jih gosti goriški festival, je tudi Graces, odraz izvirnega pristopa do plesa, ki ga ima izredno dinamična in simpatijo vzbujajoča Silvia Gribaudi. S svojimi moškim plesnim triom, ki ga sestavljajo Siro Guglielmi, Matteo Marchesi in Andrea Rampazzo, je prikazala ironično, igrivo koreografijo Graces. Naslov, kot med predstavo izdajo nastopajoči, je povzet po slovitem delu Canove, vendar so v tem primeru tri očarljivke moški – trije »mači«. S svojo veliko neposrednostjo Silvia Gribaudi nagovarja in izziva občinstvo k sodelovanju in s tem ustvari izredno prijetno vzdušje. Predstavo sodobnega plesa, ki bi zabavala gledalce, je nedvomno težko najti. V tem je neverjetna Silvia Gribaudi, ki se je iz nekdanje plesalke prelevila v »avtorico telesa«, kot sama sebe predstavlja, velika mojstrica.