V letu, ko si je levji delež oskarjevih nagrad zagotovila kitajsko-ameriška režiserka Chloé Zhao in je z nastopom v istem filmu oskarja za najboljšo igralko spet osvojila hollywoodska »marsovka« Frances McDormand, bo tudi tržaški kino Ariston ponudil v ogled zelo ženski celovečerec, pa čeprav za kamero stoji moški.

Film z izvirnim francoskim naslovom Deux je posnel talentiran italijanski režiser Filippo Meneghetti, danes štiridesetleten avtor doma iz Monseliceja pri Padovi, ki pa je večji del svojega življenja študiral in ustvarjal v tujini, najprej v New Yorku, nato v Parizu.

Meneghettijevo najnovejše delo Deux je tako postavljeno v mestece s francoskega podeželja, kjer živita sedemdesetletnici Nina Dorn in Madeleine Girard. Priletni sosedi delita isti podest, pa čeprav bivata v dveh ločenih stanovanjih. Obenem skrbno hranita skrivnost, saj že več let doživljata istospolno ljubezensko zgodbo.

Madeleine se že dolgo trudi, da bi prodala svoje stanovanje in se odpravila z Nino na potovanje v Italijo, toda tik pred zdajci, ko je že na tem, da realizira svoje življenjske sanje ter s tem seznani hčer in sina, ji zmanjka poguma in si premisli. Nini se zlaže in ji zagotovi, da sta otroka že seznanjena z njunimi bodočimi načrti, pa čeprav v resnici ni tako. Madeleinina laž privede do tragedije, ki čez noč postavi na glavo vse, predvsem pa spremeni navidezno sentimentalno romanco dveh priletnih žensk v zapleten triler, ob ogledu katerega gledalcu zastane dih ...

Due (Deux)

Francija, Luksemburg, 2019

Režija: Filippo Meneghetti

Igrajo: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker