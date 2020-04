Ko se je Sepulveda sprehodil na »Sendero de Rilke«

Tistega 16. oktobra 1998 popoldne je na odseku avtoceste Trbiž-Videm terenski avtomobil suzuki terrano nepričakovano začel vijugati po cesti, iz voznega na prehitevalni pas in nazaj. Avtomobili za njim so začeli hupati in hupati, in njihovemu hupanju se je takoj pridružilo še hupanje suzukija terrana. Voznik je gotovo pijan, je verjetno šinilo v glavo avtomobilistom za suzukijem. In prav so imeli: voznik za volanom terenca je bil res pijan. Pijan od sreče, ker je bil po radiu pravkar izvedel, da je bil nekaj ur prej v Londonu aretiran dolgoletni čilski diktator Augusto Pinochet.

Tisti voznik je bil Luis Sepulveda. Ob njem je sedela žena Carmen, pesnica. Nekaj ur prej sta odpotovala iz Nemčije, namenjena sta bila v Trst, kjer je čilskega pisatelja čakalo mesto predsednika tržaškega festivala latinsko-ameriškega filma.

Zgodbo o tem dogodku z avtoceste je Lucho Sepulveda – kot ga je striktno imenovala telesno drobcena, a življenjsko neuklonljiva Carmen – nekaj dni pozneje podaril dijakom Jadranskega zavoda združenega sveta na srečanju na njihovem sedežu v Devinu. Pred tem ga je takratni devinsko-nabrežinski župan, nepozabni Marino Vocci, povabil na kosilo v restavracijo Baia degli uscocchi v Ribiškem naselju, kjer mu je chef Chiatti postregel z najboljšim ribjim menijem.

Dijakom mednarodne šole je Sepulveda osvetlil nekaj drobcev svojega burnega življenja. Bil je osebni stražar Salvadorja Allendeja, ko je v Čilu 11. septembra 1973 mrknila svoboda. Ujet in mučen je ostal sedem mescev v zaporu, preden je bil po posredovanju Amnesty International izgnan v tujino. Tudi Carmen je bila ujeta, mučena in ubita, odvržena v vreči v odlagališče. A ni bila mrtva, eden od mimoidočih je slišal njene vzdihe in jo rešil. Zato ni čudno, da je bil tisti 16. oktober 1998 za pisatelja »eden najbolj srečnih dni v življenju.«

Na srečanju je Sepulveda pripovedoval o prvih korakih v književnosti. Založniki so ga spraševali, kako piše: »Kot Garcia Marquez,« ki je bil takrat v modi? »Ne, kot Sepulveda,« jim je odgovarjal. Govoril je o svojih poteh v Patagoniji, o potovanjih med ljudstvi Amazonije. Razkril jim je, kako se je leta prej mučil in mučil nekje v Toskani, ko mu pisanje ni šlo od rok: potem pa se je skozi okno zagledal v morje, in spoznal, kaj mu je v romanu manjkalo – obširnost morja.

Dijaki so ga spraševali o dve leti prej izdani uspešnici, o Mačku, ki je naučil galebko leteti, in o risanki, prav takrat posneti po njej. Veliko je bilo govora o svobodi, pisateljevi, umetniški, a predvsem človekovi.

Po srečanju je župan Vocci povabil Sepulvedo na sprehod. Po Rilkejevi pešpoti, seveda, ki se prav tam začenja v smeri proti Sesljanu. In čilski pisatelj je enemu od najbolj obiskanih sprehajališč na Tržaškem takoj dahnil latinsko-ameriški prizvok – »Sendero de Rilke«.