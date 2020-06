Ko ti nezadovoljstvo kvari življenje

Bruno in Dalila živita z otrokoma v enem od tolikih predelov rimske periferije. Življenje poteka po ustaljeni rutini, delo, šola, popoldanske aktivnosti, obisk sorodnikov, izmenjava mnenj s sosedi. A je v tem predelu Rima frustracija družin, ki tam prebivajo, tako očitna, da ta negativna energija vpliva na vse, kar se na velikem platnu dogaja.

Brata Damiano in Fabio D’Innocenzo sta se tokrat ustavila v predmestju Rima in v kamero ujela nadvse svojevrsten mikrokozmos, v katerem sobivajo ljudje in zgodbe, ki iz čisto posebne, tudi odmaknjene perspektive pripovedujejo o svetu, v katerem živimo.

Med hišami predela, ki je nekaj deset minut stran od središča italijanske prestolnice, je spet počilo razbeljeno poletje in z njim vrsta frustracij, ki označujejo življenje skupine družin, ki tam prebivajo. Poleg iste ulice druži te ljudi tudi prepričanje o nesrečni usodi, ki jim je onemogočila, da bi v življenju dosegli to, kar so si želeli, in so tudi zaradi tega morali sprejeti cel kup kompromisov, ki jih zdaj naravnost sovražijo. Ista usoda bo po vsej verjetnosti doletela tudi njihove otroke, ki so v tem rimskem predmestju zrastli in se trudijo, da bi ga čim prej zapustili. Za to so pripravljeni kršiti tudi zakon.

Film, ki si ga je te dni v italijanskih filmskih dvoranah ogledalo daleč največ ljudi in je bil februarja nagrajen tudi na festivalu v Berlinu, je zgodba o jezi in grenkobi, ki uničuje družbo, predvsem pa ljudi, ki si z nezadovoljstvom kvarijo življenja.

Brata D’Innocenzo, sicer dvaintrideset let stara dvojčka, sta rojena v rimskem predmestju Tor Bella Monaca. Nase sta prvič opozorila pred nekaj leti, ko sta v Berlinu predstavila prvenec La terra dell’abbastanza. Sicer sta medtem prejela kar nekaj priznanj tudi kot fotografa in pesnika.

Favolacce

Italija 2020

Režija: Damiano in Fabio D’Innocenzo

Igrajo: Elio Germano, Barbara Chichiarelli in Ileana D’Ambra