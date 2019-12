Ko ti šah spremeni življenje

Dodana vrednost prijetnega filma, ki ga je francoski režiser Pierre-François Martin-Laval povzel po resnični zgodbi, ki se je zgodila v Franciji leta 2011, je gotovo prisotnost Gerarda Depardieuja – tokrat v vlogi velikega in dobrega moža.

Protagonist filma je Nura Mohammad, bangladeški oče, ki se je pred osmimi leti odločil, da zapusti rodno državo in odpotuje v Evropo. V resnici se bo za njim izselila celotna družina, v upanju, da bi tako lahko vsem zagotovili boljšo prihodnost, predvsem pa osemletnemu sinčku Fahimu, ki že dalj časa dokazuje, da je pravi talent v igranju šaha. Nura obljubi Fahimu, da mu bo v tujini omogočil igranje na črno-beli šahovnici ob mentorstvu najboljših učiteljev. Po prihodu v Francijo pa je vsej družini jasno, da stvari niso tako enostavne, kot so si jih zamislili, in bojazen, da jih lahko v kratkem izženejo iz nove domovine, je v njih še kako prisotna. Ob vsem tem ima tudi Fahim kar nekaj težav pri igranju zato, ker ni francoski državljan.

Iz slepe ulice bo družino rešil Sylvain Charpentier, dobri, postavni, že priletni šahovski prvak, ki se bo posebej zavzel za malega pribežnika in bo Fahimu uspel posredovati velike skrivnosti šaha, a tudi življenja ...

Svojevrstno pravljico in hkrati tudi optimistično odo življenju je posnel francoski režiser, ki se je pred petdesetimi leti rodil v Marseillu in zelo dobro pozna situacijo sprejemanja različnosti ter sobivanja v večkulturnem okolju. Prav s pomočjo šaha pa je Pierre-François Martin-Laval želel spregovoriti tudi o tem, kako lahko igra v nekaterih primerih rešuje življenja in spreminja usode.

Qualcosa di meraviglioso (Fahim)

Francija 2019

Režija: Pierre-François Martin-Laval

Igrajo: Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, Ahmed Assad in Mizanur Rahaman