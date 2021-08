Ko trčita dva svetova

Za kamero prvič stoji Viggo Mortensen, ki smo ga vajeni spremljati predvsem v vlogi izrednega igralca – pred kamero. Pa čeprav je dvainšestdesetletni newyorški ustvarjalec tudi uspešen pesnik, fotograf, slikar in glasbenik. Leta 2002 je na primer ustanovil neodvisno založbo Perceval Press, ki se posveča zlasti likovni umetnosti, kritičnemu pisanju in poeziji.

Njegov režijski prvenec je zgodba o sinu in očetu; intimna drama o zapletenem razmerju med starajočim se staršem in že zrelim sinom. Pripoved neprizanesljivo opisuje zgodbo o izgubi, spominih in odpuščanju.

John živi s partnerjem Ericom in hčerko Monico v Kaliforniji, daleč od tradicionalnega podeželskega življenja, ki ga je pred leti pustil za sabo. Njegov oče Willis, trmast in nestrpen možakar iz nekega drugega časa, živi na odmaknjeni kmetiji, kjer je John odraščal. Ko sin ostarelega očeta pripelje na zahod, da bi mu poiskal nov dom v svoji bližini, drug ob drugega silovito trčita dva povsem različna svetova.

Idejo za film je Mortensen, kot je sam pojasnil lani v Cannesu, dobil, ko je po maminem pogrebu letel čez Atlantik. Med potovanjem se je namreč ukvarjal s spomini nanjo in na družino v različnih obdobjih skupnega življenja. Tako je nastala zgodba za film, ki nekako v slogu Mortensenovega gledanja na svet postavlja veliko vprašanj, a daje bolj malo odgovorov ...

Falling (Storia di un padre)

Kanada, Velika Britanija, 2020

Režija: Viggo Mortensen

Igrajo: Lance Henriksen, Viggo Mortensen in Terry Chen

Ocena: ★★★. 1/2