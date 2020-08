Komade so si zamenjali ...

Pred sabo imamo zanimivo ploščo, ki pa nima le enega izvajalca. West Coast vs. Wessex je namreč split album (iz angleščine: deljen), posnela pa sta ga angleški kantavtor Frank Turner in ameriška pank rok skupina NOFX. Prvi je angleški pop rok glasbenik, ki je v zadnjih desetih letih zaslovel na svetovni pop sceni, NOFX pa je globalna ikona pank roka.

Zasedbo NOFX enačimo s pank rokom. Bend spada v sam vrh tega žanra in je bistveno pripomogel k njegovemu svetovnemu uspehu. Skupina nastopa skoraj štirideset let, saj so jo fantje ustanovili daljnega leta 1983. Bend prihaja iz Kalifornije, točneje iz mesta Berkeley: glasbeni projekt je nastal že v šolskih klopeh. Takrat so skupino sestavljali pevec in basist Mike Burkett, bolje znan s psevdonimom Fat Mike, kitarist Eric Melvin in bobnar Erik »Smelly« Sandin. Leta 1991 so v skupino sprejeli še kitarista Aarona »El Hefe« Abeyto in s to postavo nastopajo še danes. NOFX so v dolgi glasbeni karieri izdali trinajst studijskih ploščkov, večkrat pa so sodelovali tudi pri drugih pank zbirkah. Zasloveli so leta 1994 z albumom Punk in Drublic, z novim tisočletjem pa so prestopili pod okrilje neodvisne glasbene založbe Fat Wreck Chords v lasti pevca Fat Mika.

In ravno Fat Mike že dolgo prijateljuje z angleškim pevcem Frankom Turnerjem. Ta je svojo glasbeno pot začel v hardkor bendu Million Dead, leta 2005 pa se je odločil za samostojno kariero. Do danes je spisal že osem plošč, svojim pank rok koreninam pa je počasi dodajal bolj pop in akustične pesmi. Tokratno sodelovanje s skupino NOFX je tudi zato še bolj zanimivo.

Album West Coast vs. Wessex sestavlja deset komadov, traja pa skoraj pol ure. Prvih pet Turnerjevih pesmi igra zasedba NOFX, preostalih pet skladb ameriškega benda pa preigrava angleški pevec. Zato je prva polovica bolj pank rok obarvana, predvsem pesmi Substitute in Ballad Of Me And My Friends, medtem ko je Thatcher Fucked The Kids v NOFX različici postala poskočna ska skladba.

Scavenger Type, enega redkih akustičnih komadov skupine NOFX, je Turner spremenil v hitro pop rok pesem. Čisto obratno se je lotil pank rok uspešnice Bob, ki je v Turnerjevi izvedbi postala akustična balada. Eat The Meek je Turner spremenil v komad iz 80. v Depeche Mode stilu. Še najbolj se mu je posrečila pesem Falling In Love, ki je z njegovo kitaro postala umirjeno in psihedelično popotovanje.

West Coast vs. Wessex

NOFX / Frank Turner

Pank rok, aksutični rok

Fat Wreck Chords, 2020