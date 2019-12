Koncert traja, kolikor sem jim zljubi ...

Mednarodna srečanja s sodobno glasbo Trieste Prima so na zadnjem koncertu v dvorani Sofianopulo muzeja Revoltella ponudila skladbo In C, ki jo je Terry Riley spisal leta 1964 in je postala pravi mejnik in vzor mnogim poznejšim skladateljem. In C je skladba, ki izvajalcem dopušča veliko svobode, kajti zasedba se lahko poljubno spreminja, ima pa razmeroma stroga pravila, ki jih morajo glasbeniki upoštevati: čeprav partitura obsega le eno stran, vsebuje kar triinpetdeset fragmentov, čigar kombinacija venomer spreminja zvočno sliko, niso pa vsi fragmenti medsebojno kompatibilni.

Značilnosti skladbe so kot nalašč za ansambel, čigar zasedba se sproti prilagaja okoliščinam: Topolovska minimalna orkestra se je rodila leta 2008 v beneški vasici, kjer raznovrstni umetniki vsako leto obudijo Postajo Topolove; čeprav so njeni člani včasih tudi amaterji, se je tokrat predstavila kot profesionalno izredno disciplinirana skupina, ki je pred leti isti projekt v živo izvedla za vsedržavno radijsko mrežo RadioTre v milanskem gledališču Dal Verme. Najbolj nehvaležno vlogo ima Andrea »Cian« Blasetig, ki mora skozi celo skladbo vztrajati na isti noti ob istem ritmu, ostali kolegi pa poskrbijo za pestrost. Trajanje skladbe je prepuščeno izbiri glasbenikov, ki so na tržaškem koncertu spretno nizali vzorce, jih križali ter venomer preobražali – v približno petdesetih minutah so uspešno preganjali dolgčas in si prislužili res dolge in navdušene aplavze hvaležnega občinstva.