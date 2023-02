Konec prijateljstva na irskem otoku

Skoraj petnajst let po prvencu In Bruges je režiser Martin McDonagh spet postavil v isti film dva velika dublinska igralca, Collina Farrella in Brendana Gleesona. Tokrat ju je poslal na enega izmed irskih otokov Aran in zgodbo postavil sto let nazaj, se pravi v čas divje državljanske vojne leta 1923.

Na majhnem, odmaknjenem in zelo zaprtem otočku življenje teče kot običajno. Pádraic s sestro živi v skromni koči in se preživlja kot kmet oziroma pridelovalec mleka. Vsako popoldne ob 14. uri ima sestanek z najboljšim prijateljem, starejšim glasbenikom Colmom, s katerim se srečujeta v bližnjem pubu. A sivolasi tovariš nekega dne zavrne sestanek v gostilni in brez obrazložitve za vselej prekine dolgoletno prijateljstvo.